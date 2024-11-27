Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 23.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.

Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν συνταξιούχους που λαμβάνουν:

- συντάξεις γήρατος και θανάτου,

- δύο συντάξεις γήρατος.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, η καταβολή αφορά συντάξεις που εκδόθηκαν, πριν από την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016, ενώ οι αναδρομικές αυξήσεις υπολογίζονται, βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης, που εισήγαγε ο Νόμος 4670/2020 για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Βασικά στοιχεία καταβολής

Περίοδος αναδρομικών: Οκτώβριος 2019-Οκτώβριος 2023.

Συνολικό ποσό καταβολής: Περίπου 6.500.000 ευρώ.

Μέσος όρος ποσού ανά δικαιούχο: 280,73 ευρώ.

Μέγιστο ποσό: 11.902 ευρώ.

Για 5.838 συνταξιούχους που έχουν αποβιώσει, τα ποσά θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η καταβολή αυτή αντανακλά τη δέσμευση για δικαιοσύνη και οικονομική αποκατάσταση των συνταξιούχων, που δικαιούνται αυξημένες αποδοχές, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

