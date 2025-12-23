Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ το γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενισχυμένη από τις ανθεκτικές καταναλωτικές και επιχειρηματικές δαπάνες αλλά και τις πιο ήπιες πολιτικές που αφορούν το εμπόριο.

Το προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό ΑΕΠ των ΗΠΑ, που μετρά την αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, επιταχύνοντας από το 3,8% του προηγούμενου τριμήνου.

To ΒΕΑ επρόκειτο να δημοσιεύσει την προκαταρκτική εκτίμησή του για το αμερικανικό ΑΕΠ στις 30 Οκτωβρίου, όπως η δημοσιοποίηση της έκθεσης ακυρώθηκε λόγω του shutdown της κυβέρνησης.

Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών διεύρυναν τις απώλειές τους.

Η έκθεση για το ΑΕΠ καταδεικνύει ότι η αμερικανική οικονομία διατήρησε τη θετική δυναμική της έως τα μέσα του έτους, καθώς οι καταναλωτές συνέχισαν να ξοδεύουν ενώ οι τιμωρητικοί δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εν μέρει ανακλήθηκαν.

Παρότι δε το shutdown της κυβέρνσης αναμένεται να επιβαρύνει την ανάπτυξη του δ' τριμήνου, οι οικονομολόγοι προβλέπουν μέτρια ανάκαμψη το 2026, όταν τα νοικοκυριά θα λάβουν τις επιστροφές φόρων, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ η οποία μπορεί να ακυρώσει τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ παγκοσμίως.

