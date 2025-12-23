ΕΑΕΕ: Αυξημένη κατά 5,1% η παραγωγή ασφαλίστρων στο 10μηνο

Αύξηση 5,1% κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, φτάνοντας τα 4,92 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 8,4% που παρουσίασοι ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίες ανήλθα στα 2,63 δισ. ευρώ, και λιγότερο στις ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 2,29 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή του Σεπτεμβρίου κατά 2,8%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 3,9% για τις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 8,1% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 4,0%. Αναλύεται σε μείωση 0,4% για τις ασφαλίσεις Ζωής και

αύξηση 8,2% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη μηνιαία έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.