ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου μόνο ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατάφερε να διατηρήσει θετικό πρόσημο.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 293,47 μονάδων (–0,70%), στις 41.914,75 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 7,68 μονάδων (+0,04%), στις 18.082,21 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,67 μονάδων (–0,19%), στις 5.722,26 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

