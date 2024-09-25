Attica Bank: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ

Την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της AtticaBank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding LTD όπως έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή.

Στόχος της Τράπεζας είναι έως το τέλος Οκτωβρίου να έχειολοκληρώσει την ΑΜΚ και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε να προηγηθεί reverse-split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές της Τράπεζας να γίνουν 530 χιλιάδες μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,05 ευρώ σε 5 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης εκατό μετοχών σε μία (reverse split).

Το Σώμα των Μετόχων υπερψήφισε το σύνολο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη λήξητης ένταξης της Attica Bank στο καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση των δύο οργανισμών.

Απευθυνόμενος στους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, κ. Γιάννης Ζωγραφάκης ανέφερε ότι «η νομική συγχώνευση της AtticaBank με την Παγκρήτια έχει ολοκληρωθεί και ομάδες από τις δύο τράπεζες δουλεύουν εντατικά για την λειτουργική συγχώνευση. Για να δημιουργηθεί η νέα, ενιαία και ισχυρή τράπεζα που όλοι θέλουμε, χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των 735 εκατ.ευρώ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού τόνισε ότι «όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα ΑΜΚ. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως».

Η Τράπεζα θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙΙ», ώστε στα τέλη του 2024 να είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.

Πηγή: skai.gr

