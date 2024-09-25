Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.

Η αγορά συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,59%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Εθνικής του ΟΤΕ και του ΟΛΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε, στα υψηλά της ημέρας, στις 1.462,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.449,14 μονάδες (-0,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 114,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.722.419 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,83%), του ΟΛΠ (+2,94%), του ΟΤΕ (+2,19%), της Εθνικής (+2,08%) και της Viohalco (+1,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,79%), της Aegean (-0,75%) και της Lamda Development (-0,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 4.019.644 και 3.418.566 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,20 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 38 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,71% και Foodlink +5,44%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) -9,21% και Minerva -4,13%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 34,0500 +1,49%

ALPHA BANK: 1,6200 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 10,6000 -0,75%

VIOHALCO: 5,9400 +1,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5800 -0,79%

ΔΑΑ:7,7800 +1,04%

ΔΕΗ: 12,2900 +0,66%

COCA COLA HBC:32,3200 -0,31%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9600 -0,41%

ΕΛΠΕ: 6,9900 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,9500 +3,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8600 +2,08%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,35%

EUROBANK: 2,0780 +0,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 -0,53%

MOTOR OIL: 21,2000 +1,44%

JUMBO: 25,3000 -0,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,000 +0,17%

ΟΛΠ:28,0000 +2,94%

ΟΠΑΠ: 15,9600 +0,19%

ΟΤΕ: 15,8900 +2,19%

AUTOHELLAS:11,0600 +0,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9200 +0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 +0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,5400 -0,15%

