Υπογραφή του έργου «Smart Τρίκαλα» μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ένωσης εταιρειών Nova ICT – Dotsoft

Υπογράφθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία του Υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, σύμβαση για την ανάπτυξη του έργου «Smart Τρίκαλα» μεταξύ του Νίκου Σακκά, Δημάρχου Τρικκαίων και της ένωσης εταιρειών Nova ICT – Dotsoft, που εκπροσωπήθηκε από τους Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, CEO της Nova ICT και Τάσο Μάνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dotsoft.

To έργο αφορά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου “restart mAI city” το οποίο ενισχύει τον smart χαρακτήρα των Τρικάλων και στοχεύει στη δημιουργία υποδομών έξυπνης πόλης που πρωταρχικά αποσκοπούν στη διαρκή δημιουργία ορατών αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα του πολίτη.

Παράλληλα, στοχεύει στην καθιέρωση της πόλης των Τρικάλων ως πρωτοπόρας στην εφαρμογή της καινοτομίας και της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Οι Δήμοι της χώρας εξελίσσονται, περνάνε στην επόμενη ψηφιακή ημέρα με πόρους 230 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του ΕΣΠΑ 2021-2027 και 90 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα Τρίκαλα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα Smart Cities μαζί με τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας ως πρότυπο Δήμου. Πρόκειται για μια έμπρακτη επιβράβευση όσων ως πόλη έχουμε καταφέρει και παράλληλα για ένα νέο στοίχημα. Να αξιοποιήσουμε τους πόρους και τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να κάνουμε τα Τρίκαλα μια πόλη ακόμα πιο φιλική, πιο βιώσιμη, πιο προσβάσιμη, πιο “έξυπνη”. Εξάλλου η έννοια της “έξυπνης” πόλης περιστρέφεται γύρω από τον πολίτη. Η τεχνολογία εξελίσσεται δυναμικά και μας προσφέρει καθημερινά ψηφιακές λύσεις, οι οποίες μας βοηθούν να οργανώσουμε τις πόλεις του μέλλοντος».

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, δήλωσε: «Υπογράψαμε τη σύμβαση με την ένωση αναδόχων εταιρειών που δείχνει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και συνεχίζουμε την πορεία που είχε χαράξει ο προηγούμενος Δήμαρχος και νυν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Για την πόλη μας τα κέρδη και τα οφέλη είναι πολλά. Θα συνεχίσουμε το δρόμο της καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης και ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί αυτό το έργο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, δήλωσε: «Η Nova ICT επιταχύνει τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων. Με το έργο που ξεκινάμε σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων θέλουμε να αυξήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών, των δομών και των αρχών της πόλης. Η «έξυπνη πόλη» μπορεί να βρίσκει δημιουργικές λύσεις στις αστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και κυρίως να αξιοποιεί στο έπακρο τους πόρους που διαθέτει, ώστε να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dotsoft, Τάσος Μάνος, δήλωσε: «Για τη Dotsoft σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός εμβληματικού και σύνθετου έργου στο Δήμο Τρικκαίων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην αγορά των εφαρμογών για έξυπνες πόλεις»

