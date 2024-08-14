Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου τα θετικά μηνύματα από τον δείκτη τιμών παραγωγού αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία επενδυτών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,63 μονάδων (+1,04%), στις 39.765,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 407 μονάδων (+2,43%), στις 17.187,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 90,04 μονάδων (+1,68%), στις 5.434,43 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.