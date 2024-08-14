Λογαριασμός
Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,63 μονάδων (+1,04%), στις 39.765,64 μονάδες.

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου τα θετικά μηνύματα από τον δείκτη τιμών παραγωγού αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία επενδυτών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 407 μονάδων (+2,43%), στις 17.187,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 90,04 μονάδων (+1,68%), στις 5.434,43 μονάδες.

