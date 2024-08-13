Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,36% και επιστροφή πάνω από τις 1.400 μονάδες στο κλείσιμο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, μετά από έξι συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 10 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.394,62 μονάδες (-0,26%) και ανώτερη τιμή στις 1.404,62 μονάδες (+0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.509.702 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+1,83%), της Πειραιώς (+1,78%), της Εθνικής (+1,33%), της ΔΕΗ (+1,31%) και της Alpha Bank (+1,29%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,67%), της Aegean Airlines (-1,21%), της Μυτιληναίος (-1,00%) και της Eurobank (-0,94%).

Η πτώση της μετοχές της Motor Oil ήλθε ως αποτέλεσμα της απόφασης της MSCI να θέσει εκτός του δείκτη Greece Standard τη Motor Oil. Πλέον στον MSCI Greece Standard συμμετέχουν εννέα μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, και Metlen.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.551.799 και 3.007.853 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 12,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 37 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλουκίνας- Λάππας +5,84% και Τζιρακιάν (κ) +3,46%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -9,66% και Δομική Κρήτης -6,78%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,4500 -0,16%

ALPHA BANK: 1,5700 +1,29%

AEGEAN AIRLINES: 10,6000 -1,21%

VIOHALCO: 5,5500 +1,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2000 +0,12%

ΔΑΑ:7,4000 -0,72%

ΔΕΗ: 11,6400 +1,31%

COCA COLA HBC: 31,9600 +1,01%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8560 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,0800 +0,14%

ELVALHALCOR: 1,7460 +0,34%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6100 +1,33%

ΕΥΔΑΠ: 5,4700 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0000 -0,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -0,70%

MOTOR OIL: 21,0200 -3,67%

JUMBO: 22,5000 +0,90%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,6800 -1,00%

ΟΛΠ: 25,5000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,7200 +1,22%

ΟΤΕ: 14,5500 +0,14%

AUTOHELLAS: 11,2600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8980 +1,78%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6800 -0,56%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1700 -0,21%

