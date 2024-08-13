Με μέση πληρότητα της τάξης του 85% κυλάει το φετινό καλοκαίρι για τους επιχειρηματίες των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στη Χαλκιδική και στις περιοχές Βρασνά και Νέα Βρασνά, Ασπροβάλτα και Σταυρός του νομού Θεσσαλονίκης, όπως λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Άρισtoτέλης», Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, σύμφωνα με τον οποίο έως και τις 20/8 δεν πέφτει ...καρφίτσα.

Μιλώντας για ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι φέτος, ο κ. Παπαϊωάννου εκτιμά ότι το 2024 θα «κλείσει» είτε στα περσινά επίπεδα ή -στη χειρότερη περίπτωση- με μια μείωση που υπολογίζεται στο 10%. «Μέχρι τον Μάιο, οι προκρατήσεις που έγιναν αποτύπωναν πληρότητες ως και 85% για όλη τη σεζόν σε Χαλκιδική και ανατολική Θεσσαλονίκη, και με έκπληξη διαπιστώσαμε εμείς, οι επιχειρηματίες, ότι η ζήτηση από τους τελευταίας στιγμής επισκέπτες δεν κάλυψε σε πολλές περιπτώσεις αυτό το εναπομείναν 15%», εξηγεί ο κ. Παπαϊωάνου. Όπως λέει, «οι τελευταίας στιγμής κρατήσεις καταγράφηκαν φέτος μειωμένες σε ποσοστό 90% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κι αυτό που συνέβαινε παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια».

Αναφερόμενος στη φετινή επισκεψιμότητα, ο κ. Παπαϊωάννου υπογραμμίζει ότι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν συμπεριλαμβάνονται ο υπερτριπλασιασμός της τουρκικής αγοράς, έναντι του 5% επί του συνόλου που αποτελούσε τις προηγούμενες δύο χρονιές και η συνέχισης της δυναμικής που εμφανίζουν από πέρυσι οι Ρουμάνοι επισκέπτες, οι οποίοι και «ψηφίζουν» σταθερά τη χώρα μας, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνόλου των τουριστών. Στα αρνητικά της φετινής σεζόν, είναι η απουσία των Ελλήνων επισκεπτών, οι οποίοι φέτος καταγράφονται λιγότεροι έναντι του 2023 σε ποσοστό ως και 70%, όπως και η μείωση του ποσοστού της έλευσης των Γερμανών και των Άγγλων, που υπολογίζεται στο 20%.

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, για τρίτη χρονιά φέτος οι Ιταλοί επιλέγουν για τις διακοπές τους τη Χαλκιδική και τις προαναφερόμενες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι Σέρβοι διατηρούν το 30% επί του συνόλου ως ποσοστό αφίξεων στην περιοχή μας και ακολουθούν οι Βούλγαροι, με «αποδράσεις» τριημέρου.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Άριστοτέλης» σημειώνει ότι το 2019 αποτελούσε μια από τις καλύτερες χρονιές για τους επιχειρηματίες των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, «αλλά από τότε, κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα, με εξαίρεση φυσικά τη διετία 2020-2021 οπότε και η πανδημία του κορονοϊού μας έβαλε στον “ πάγο”». Έτσι, ενώ το 2022 χαρακτηριζόταν ως έτος αναφοράς από τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, «τελικά ήρθε το 2023 να μας θυμίσει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι η περσινή σεζόν έκλεισε με αύξηση τζίρου κατά 40% με 50% σε σχέση με το 2019. «Πλέον, το έτος αναφοράς για εμάς, τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, είναι το 2023», επισημαίνει ο κ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας την ελπίδα η φετινή σεζόν να κάνει την έκπληξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές στα περισσότερα από τα 2.600 καταλύματα της Χαλκιδικής (2.100 σε Σιθωνία και Κασσάνδρα), με τις κλίνες να ξεπερνούν πλέον τις 200.000, κινούνται στα περσινά επίπεδα, οπότε και είχε σημειωθεί αύξηση ως και 15%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

