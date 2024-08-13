Λογαριασμός
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Παροχή συνδρομής σε πληγέντες από τις πυρκαγιές στο Νομό Αττικής από τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ 

Εντός της περιμέτρου των μέτρων κρατικής στήριξης οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν στην τράπεζα συνεργασίας τους το πρόσφορο αίτημα, που θα εξεταστεί από κάθε τράπεζα χωριστά

τραπεζα

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης, που εξήγγειλε σήμερα η Ελληνική Κυβέρνηση για την παροχή αρωγής σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα ή πληγείσες επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στην περιοχή Αττικής τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, καλούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασίας τους.

Εντός της περιμέτρου των μέτρων κρατικής στήριξης οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν στην τράπεζα συνεργασίας τους το πρόσφορο αίτημα, που θα εξεταστεί από κάθε τράπεζα χωριστά.

