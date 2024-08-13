Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης, που εξήγγειλε σήμερα η Ελληνική Κυβέρνηση για την παροχή αρωγής σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα ή πληγείσες επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στην περιοχή Αττικής τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, καλούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασίας τους.

Εντός της περιμέτρου των μέτρων κρατικής στήριξης οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν στην τράπεζα συνεργασίας τους το πρόσφορο αίτημα, που θα εξεταστεί από κάθε τράπεζα χωριστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.