Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι την περασμένη εβδομάδα ότι παρενέβησαν από κοινού για να στηρίξουν το γιεν, μετά τη «βουτιά του» σε χαμηλό 40ετίας.



Η κοινή αυτή παρέμβαση είναι η πρώτη από το 2011, οπότε οι δύο χώρες ανέλαβαν συντονισμένη δράση για να υποτιμήσουν το γιεν μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την ανατολική Ιαπωνία.

Πηγή: skai.gr

Τόσο το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας όσο και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα διστάσουν να πραγματοποιήσουν περισσότερες κοινές παρεμβάσεις στο μέλλον.Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τις προσπάθειες και των δύο χωρών να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το κύμα πωλήσεων στο γιεν και στα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, συμβάλλοντας ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του κόστους δανεισμού για την Ουάσινγκτον.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη συντονισμένη παρέμβαση επειδή εξυπηρετεί τα εθνικά τους συμφέροντα προσφέροντας την προοπτική σημαντικών οφελών με χαμηλό κόστος», τόνισε στο BBC ο Σιγκέτο Ναγκάι, επικεφαλής οικονομικών της Ιαπωνίας στην Oxford Economics.Οι δύο χώρες αναμένεται να συνεχίσουν να παρεμβαίνουν «ανά περιόδους με συντονισμένο τρόπο για κάποιο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.«Ακόμη και αν το πραγματικό ποσό της παρέμβασης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, το παρατεταμένο αίσθημα επαγρύπνησης σχετικά με την παρέμβαση θα είναι αποτελεσματικόΤο γιεν βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η Ιαπωνία διατηρεί πολύ χαμηλότερα κεντρικά επιτόκια από άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ. Αυτό καθιστά το ιαπωνικό νόμισμα λιγότερο ελκυστικό για τους διεθνείς επενδυτές.Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιούνιο, διαμορφώνοντας το βασικό της επιτόκιο στο 1% —το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1995. Συγκριτικά, το βασικό επιτόκιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κυμαίνεται μεταξύ 3,50% και 3,75%.Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει επίσης άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της επί δεκαετίες μείωσης του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της μεγάλης εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας που τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ.Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας δήλωσε ότι η παρέμβαση της Παρασκευής μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «αντιμετώπισε την υπερβολική μεταβλητότητα και τις άτακτες διακυμάνσεις του ιαπωνικού γιεν τους τελευταίους μήνες».Οι «συντονισμένες δράσεις στην αγορά συναλλάγματος αντιμετώπισαν τις άτακτες κινήσεις του γιεν », ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.α αποφασιστικά μέτρα της Ιαπωνίας στην αγορά και στη νομισματική πολιτική για τη διόρθωση της σημαντικής υποτίμησης του γιεν», πρόσθεσε.«Έχουν ένα εξασθενημένο γιεν και ήθελαν λίγη βοήθεια. Και είμαστε πάντα εκεί για την Ιαπωνία», δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.

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