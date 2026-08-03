Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η επιχείρηση επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία να εξελίσσεται πολύ ευνοϊκά για τη χώρα μας. Μόνο μέσω αεροπορικών πτήσεων , τον Οκτώβριο, αναμένονται στην Ελλάδα σχεδόν 600.000 περισσότεροι τουρίστες από ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ είναι αποκαλυπτικά :



Οκτώβριος 2025 : 3.024.555 αφίξεις

Οκτώβριος 2026 : 3.616.969 αφίξεις

ήτοι +592.414 τουρίστες ή αλλιώς 19,6%



Το δεύτερο εξαιρετικά ευνοϊκό στοιχείο που προκύπτει από την μελέτη των αριθμών είναι ότι από τους επιπλέον τουρίστες δεν ωφελείται μόνο η Αθήνα αλλά και πολύ μικρότεροι προορισμοί, που αν μη τι άλλο φέρνει χαμόγελα στους επιχειρηματίες του τουρισμού



Οι τουριστικές αφίξεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Οκτώβριο αναμένονται αυξημένες κατά 24,5% ή κατά 280.712. Μένουν λοιπόν 311.702- η μερίδα του λέοντος – για να τις μοιραστούν τα υπόλοιπα αεροδρόμια που έχουν ανεβάσει τις αφίξεις τους θεαματικά :

Σάμος 80,3%

Κάρπαθος 71,8%

Καλαμάτα 46,4%

Άκτιο 21,9%

Κεφαλονιά 21,9%

Ηράκλειο 21,5%

Χανιά 21,1%

Ρόδος 17,8%

Κως 16,4%

Ζάκυνθος 15,9%

Κέρκυρα 13,1%

Θεσσαλονίκη 10,8%



Το ζήτημα δεν είναι μόνο να έρθουν βέβαια περισσότεροι τουρίστες και να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος που έρχονται αλλά και να ξοδέψουν περισσότερο. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να προσελκύσει ανώτερης ποιότητας επισκέπτες με …βαθύτερες τσέπες. Στους παραδοσιακούς καλοπληρωτές φαίνεται ότι πάμε καλά με τους αριθμούς παρά την κρίση στη Μ. Ανατολή να δείχνουν αύξηση επισκεπτών από :

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 41,7%

Μπαχρέιν 32,3%

Κατάρ 30,2%

ΗΠΑ 16%

Σαουδική Αραβία 10%

Καναδάς 9,5%



Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται από τις αγορές της Σκανδιναβίας και της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων :

Δανία 41,3%

Φινλανδία 23%

Σουηδία 8,5%

Ουγγαρία 58,7%

Βουλγαρία 51,5%

Πολωνία 48,2%

Λιθουανία 32,7%

Σερβία 31,5%

Τσεχία 17,4%



«Ρωμαλέες» δείχνουν και οι παραδοσιακές αγορές της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας με αυξήσεις 26,1% και 21,9% αντίστοιχα ενώ εντύπωση προκαλούν και οι αγορές της Ολλανδίας, της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Λουξεμβούργου με κλιμάκωση από +20% έως +50%



Βέβαια πλήγμα έχει δεχθεί εύλογα η πολύ σημαντική αγορά του Ισραήλ με -16,8%



Όλα τα παραπάνω χωρίς να υπολογίζονται οι χερσαίες αφίξεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα νούμερα κυρίως από Βαλκάνια, Τουρκία και Αν. Ευρώπη και από την κρουαζιέρα.



Με βάση την έως τώρα εικόνα αλλά και τις ….προγνώσεις για τους επόμενους μήνες τα ρεκόρ του 2025 σε επισκέπτες με 43,3εκατ και εισπράξεις με 23,6δισ€ , στο τέλος της φετινής χρονιάς θα αποτελούν παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.