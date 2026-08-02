Ανοίγει ο δρόμος για μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Το νέο καθεστώς μόνιμων προσλήψεων για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών ενεργοποιεί άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών παρέχοντας τη δυνατότητα στους Δήμους να διατηρήσουν στις θέσεις τους εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο εισάγει ένα ενιαίο και μόνιμο σύστημα στελέχωσης των δομών προσχολικής αγωγής των δήμων, με τις προσλήψεις να διενεργούνται πλέον αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ και με στόχο την κάλυψη των οργανικών θέσεων από μόνιμο προσωπικό.

Εγκύκλιος της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη, που θα αποσταλεί αύριο Δευτέρα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου και καλεί τους δήμους να κινηθούν άμεσα, καθώς η πρώτη κρίσιμη προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται στους ΟΤΑ α' βαθμού και στις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που λειτουργούν παιδικούς σταθμούς, εφόσον οι δομές τους έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 99/2017 ή υπάγονται στο μεταβατικό καθεστώς προσαρμογής έως το 2028.

Η σημαντικότερη άμεση υποχρέωση αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού. Οι δήμοι και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Υπηρεσιών και να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις για όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς και άλλες ειδικότητες που απαιτούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής.

Ο αριθμός των θέσεων θα καθορίζεται με βάση την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών του κάθε δήμου, ώστε το οργανόγραμμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των δομών. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων για το σύνολο των δομών υπολογίζεται σε περίπου 9.000.

Κεντρικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι για τις οργανικές θέσεις των παιδικών σταθμών απαιτείται τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η εμπειρία αυτή αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού και πρέπει να προβλέπεται ρητά στην απόφαση σύστασης κάθε θέσης. Υποψήφιοι που θα εγγραφούν στους πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία δεν θα μπορούν να διοριστούν σε μόνιμη θέση πριν συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, προβλέποντας ειδική μοριοδότηση της προηγούμενης απασχόλησης στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Η δημοσίευση του διατάγματος στο ΦΕΚ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Νέες διοικητικές θέσεις για συμβασιούχους

Παράλληλα, ο Κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης επιπλέον οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού), σε αριθμό ίσο με τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις 29 Ιουνίου 2026 στους παιδικούς σταθμούς με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στον Πρότυπο Κανονισμό.

Οι θέσεις αυτές δεν απαιτούν ως προϋπόθεση διορισμού την 24μηνη εμπειρία και το προσωπικό που θα διοριστεί θα τοποθετείται υποχρεωτικά σε υπηρεσίες του οικείου δήμου, κατά προτεραιότητα σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Για τη σύσταση των νέων θέσεων προβλέπεται ειδική διαδικασία τροποποίησης των ΟΕΥ, σημαντικά απλουστευμένη σε σχέση με το γενικό καθεστώς. Δεν απαιτείται σύνδεση του μισθολογικού κόστους με τα τακτικά έσοδα του δήμου, επιτρέπεται η τροποποίηση ακόμη και στο τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2027, μέσω ειδικών πιστώσεων που θα εγγραφούν στη νέα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών.

Από το σχολικό έτος 2027-2028 και ανά τριετία το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει ηλεκτρονικούς καταλόγους κατάταξης ανά δήμο, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας μία μόνο ειδικότητα και έναν μόνο φορέα.

Οι μόνιμες θέσεις θα προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα βασίζεται στα αιτήματα των δήμων. Οι διορισμοί θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας, ενώ σε περίπτωση παραίτησης ή κένωσης θέσης θα καλείται ο επόμενος υποψήφιος του πίνακα.

Για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται ειδική μεταβατική ρύθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης των οργανικών θέσεων και της επικαιροποίησης των ψηφιακών οργανογραμμάτων, οι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα προγραμματισμού προσλήψεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Τα αιτήματα θα συνοδεύονται από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου και από βεβαίωση δυνατότητας κάλυψης της μισθολογικής δαπάνης.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις ΙΔΟΧ που συνδέονται με τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση» μπορούν να ανανεώνονται ετησίως έως και το σχολικό έτος 2028-2029, χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντικαταστήσει το καθεστώς των συνεχών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με ένα σταθερό σύστημα μόνιμης στελέχωσης, το οποίο συνδυάζει αξιοκρατική επιλογή μέσω ΑΣΕΠ, υποχρεωτική εμπειρία για τις παιδαγωγικές θέσεις και ταχύτερες διαδικασίες κάλυψης των αναγκών των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής.

Πηγή: skai.gr

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