Politico: Πρόθυμος ο Τραμπ για εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη - Επιστολή της Ουάσινγκτον στην Κομισιόν

Οι ΗΠΑ έστειλαν επιστολή στην Κομισιόν, σε μια πρώτη ένδειξη ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις με το μπλοκ στον εμπορικό τους πόλεμο, δήλωσαν στο Politico τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Η κίνηση αυτή, η οποία έγινε αυτή την εβδομάδα, είναι η πρώτη θετική συγκεκριμένη ενέργεια από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που οι δύο πλευρές διέκοψαν το κύμα αντιποίνων στους δασμούς. Η επιστολή αποτελεί αντίδραση σε έναν κατάλογο πιθανών παραχωρήσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει κατ' ιδίαν ότι είναι έτοιμη να προσφέρει, δήλωσαν οι διπλωμάτες.

«Το ζήτημα ήταν η έλλειψη καθοδήγησης από την αμερικανική πλευρά, η οποία πάντα απαιτούσε μια προσφορά από την πλευρά της ΕΕ για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Σημειώνεται ότι η επιστολή έρχεται αφότου η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε έναν κατάλογο πιθανών παραχωρήσεων - συμπεριλαμβανομένων των κοινών προσπαθειών για τον περιορισμό της κινεζικής υπερπαραγωγής.

Απογοητευμένες από την έλλειψη δέσμευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, οι Βρυξέλλες πρότειναν επίσης ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 95 δισ. ευρώ και τώρα διαβουλεύονται σχετικά με τις χώρες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέβαλε στις αρχές Απριλίου δασμούς 10%, μαζί με δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και μέταλλα.

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως τις αρχές Ιουλίου, θα επιβληθεί υψηλότερος δασμός 20%, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να εξισορροπήσει το διατλαντικό εμπορικό έλλειμμα, για το οποίο κατηγορεί ευθέως την ΕΕ.

Αναμένονται έντονες διαπραγματεύσεις για τη εμπορική σχέση ύψους 1,6 τρισ. ευρώ, αφού ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο και ο κορυφαίος διαπραγματευτής του για το εμπόριο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, συμφώνησε το Σαββατοκύριακο να μειώσει τους τριψήφιους δασμούς σε συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Μέχρι στιγμής, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς δεν έχει καταφέρει να σημειώσει πρόοδο σε τρεις γύρους προσωπικών συνομιλιών με τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Πηγή: skai.gr

