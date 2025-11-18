Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δανειακών δραστηριοτήτων της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με μια μελέτη που παρακολούθησε τις πιστωτικές δραστηριότητες του Πεκίνου και διαπίστωσε ότι η Κίνα χορηγεί όλο και περισσότερα δάνεια σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, σημειώνει το Reuters.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο του αμερικανικού πανεπιστημίου William & Mary, ανέφερε ότι τα δάνεια και οι χορηγήσεις της Κίνας ανήλθαν συνολικά σε 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 200 χώρες σε όλες τις περιοχές του κόσμου από το 2000 έως το 2023.

Η Κίνα θεωρείται από καιρό πιστωτής των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», αλλά στρέφεται προς τη χορήγηση δανείων σε προηγμένες οικονομίες -υποστηρίζοντας στρατηγικές υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη και η καθαρή ενέργεια.

Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου του Πεκίνου είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ό,τι υποδηλώνουν προηγούμενες εκτιμήσεις, ανέφερε η AidData, προσθέτοντας ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος επίσημος πιστωτής στον κόσμο.

Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των χορηγήσεων δανείων της Κίνας στο εξωτερικό υποστηρίζουν πλέον έργα και δραστηριότητες σε χώρες με μεσαίο-υψηλό εισόδημα και χώρες με υψηλό εισόδημα.

«Μεγάλο μέρος των δανείων προς πλούσιες χώρες επικεντρώνεται σε κρίσιμες υποδομές, ορυκτά και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής τεχνολογίας, όπως εταιρείες ημιαγωγών», δήλωσε ο κύριος συντάκτης της έκθεσης, Brad Parks, εκτελεστικός διευθυντής της AidData.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των επίσημων πιστώσεων από την Κίνα, πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για σχεδόν 2.500 έργα και δραστηριότητες, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι κινεζικές κρατικές οντότητες «δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά και τομέα των ΗΠΑ», χρηματοδοτώντας την κατασκευή έργων ΥΦΑ στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια, τερματικών σταθμών στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, του αγωγού φυσικού αερίου Matterhorn Express και του αγωγού πετρελαίου Dakota Access, σύμφωνα με την AidData.

Το Πεκίνο έχει χρηματοδοτήσει την εξαγορά εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι κινεζικές κρατικές τράπεζες έχουν παράσχει πιστωτικές διευκολύνσεις σε πολλές εταιρείες της λίστας Fortune 500, όπως Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing και Disney, σύμφωνα με την έκθεση.

Το μερίδιο των δανείων προς χώρες με χαμηλό και χαμηλό-μεσαίο εισόδημα μειώθηκε στο 12% το 2023 από 88% το 2000. Το Πεκίνο έχει επίσης μειώσει τη δανειοδότηση για έργα υποδομής στον «Παγκόσμιο Νότο», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Belt and Road».

Ταυτόχρονα, έχει αυξήσει το μερίδιό του που υποστηρίζει χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος στο 76% το 2023 από 24% το 2000. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έλαβε 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε 161 δισεκατομμύρια δολάρια.

