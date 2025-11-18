Κάτω από τα 90.000 δολάρια κατρακυλά το Bitcoin

Κάτω από τα 90.000 δολάρια κατρακύλησε την Τρίτη, για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες, το Bitcoin, σε μια τελευταία ένδειξη ότι η όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου στερεύει.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη έχει χάσει πλέον όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους και κινείται σχεδόν 30% χαμηλότερα από την κορυφή άνω των 126.000 δολαρίων όπου είχε σκαρφαλώσει τον Οκτώβριο.

Στην αγορά της Ασίας, το απόγευμα, κατέγραφε πτώση 2% στα 89.953 δολάρια.

Οι επενδυτές σημειώνουν ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την ευρύτερη διάθεση που επικρατεί στις αγορές, μετά από το ράλι, έχει πλήξει τα κρυπτονομίσματα.

«Το αλυσιδωτό ξεπούλημα ενισχύεται από τις εισηγμένες εταιρείες και τα ιδρύματα που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους μετά τη συσσώρευση κατά τη διάρκεια του ράλι, επιδεινώνοντας τους κινδύνους μετάδοσης σε ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Joshua Chu, συμπρόεδρος του Hong Kong Web3 Association.

«Όταν η στήριξη μειώνεται και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, η εμπιστοσύνη μπορεί να διαβρωθεί με αξιοσημείωτη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Το κρυπτονόμισμα ether δέχεται επίσης πιέσεις εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από την κορυφή του άνω των 4.955 δολαρίων τον Αύγουστο, διαπραγματευόμενο 1% χαμηλότερα στα 2.997 δολάρια την Τρίτη.

«Το επόμενο επίπεδο στήριξης είναι τα 75.000 δολάρια, στο οποίο δεν αποκλείεται να φτάσει εάν η αστάθεια στις αγορές παραμείνει υψηλή», δήλωσε ο Matthew Dibb, επικεφαλής επενδύσεων στην Astronaut Capital.



Πηγή: skai.gr

