Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ούτε ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης – όταν μιλούσε για ανακοινώσεις σχετικά με το στεγαστικό πριν το τέλος του έτους – δεν περίμενε ότι θα υπήρχαν τέτοιες και μάλιστα σημαντικές, την αμέσως επόμενη ημέρα. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κι αυτός μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, αποκάλυψε τα νέα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2.

Προκειμένου λοιπόν να αυξηθούν οι ρυθμοί του προγράμματος τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος: από 20.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ

Έγγαμος: από 28.000 ευρώ στις 35.000 ευρώ

Προσαύξηση: από 4.000 ευρώ/τέκνο στις 5.000 ευρώ/τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: από 31.000 ευρώ στις 38.000 ευρώ

Έτσι για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 ανεβαίνει από τις 36.000 ευρώ σήμερα στις 45.000 ευρώ.



Επιπλέον, για να έχουν χρόνο οι επιπλέον δικαιούχοι να ψάξουν και να βρουν τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν αλλά και όσοι τα βρήκαν ήδη αλλά δεν έχουν ακόμη υπογράψει δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες – διαδικασία για την οποία υπήρξαν και υπάρχουν παράπονα σχετικά με τους ρυθμούς της – δίνεται 5μηνή παράταση της διορίας υπαγωγής έως τις 31/12/2026.

Ταυτόχρονα η διορία για την τελική εκταμίευση πηγαίνει 2 μήνες πιο κάτω, στις 31 Αυγούστου, συμπίπτει δηλαδή με την ολοκλήρωση του ταμείου Ανάκαμψης.



Μέχρι στιγμή περισσότερα από 11.000 νοικοκυριά έχουν κλειδώσει την πρώτη τους κατοικία. Έχουν δεσμευθεί περί τα 1,3 δισ. ευρώ, το 65% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ.



Ταυτόχρονα όλα δείχνουν ότι τελειώνει θετικά για την κυβέρνηση η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες ανάμεσα σε Αθήνα και Βρυξέλλες για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων παλιών κλειστών ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά για μακρόχρονη ενοικίαση, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση στο πρόγραμμα καταδεικνύεται από το γεγονός ότι την ελληνική πλευρά εκπροσωπούσε στις συνομιλίες ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Και το πρόγραμμα θα είναι η ναυαρχίδα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού σχετικά με τη συνολική δέσμη μέτρων για το στεγαστικό που θα ανακοινώσει πριν το τέλος του έτους.



Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος είναι ότι με κοινοτικούς πόρους θα χρηματοδοτούνται ανακαινίσεις κατοικιών κάτι που απαγορευόταν μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί και ενεργειακές αναβαθμίσεις αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Χοντρικά 80% - 20% υπέρ των ανακαινίσεων.

Η ανακαίνιση προβλέπει επιδότηση μεταξύ άλλων για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, νέα πλακάκια, αντικατάσταση δαπέδων ή αλλαγές στο μπάνιο και στην κουζίνα.

Όσοι επιλέξουν την ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να επιτύχουν βελτίωση μιας βαθμίδας τουλάχιστον μέσω επίσης μεταξύ άλλων της εγκατάστασης νέων κουφωμάτων, συστημάτων θέρμανσης, ηλιακού θερμοσίφωνα, μόνωσης ταράτσας και τοποθέτηση τέντας.



Το πρόγραμμα αναμένεται να εκκινήσει Απρίλιο-Μάιο του 2026 και θα επικεντρώνεται κυρίως στην ανακαίνιση ακινήτων που χτίστηκαν το αργότερο στις 31/12/1990, τα νεότερα δηλαδή θα είναι 36 ετών. Θα τεθεί ένα όριο επιφάνεια στα 120τ.μ. ώστε να αποκλειστούν οι μεγαλύτερες κατοικίες ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια πιθανότατα θα είναι στο επίπεδο των διευρυμένων κριτηρίων του ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2. Ηλικιακό όριο δεν φαίνεται να προβλέπεται.



Η επιδότηση σύμφωνα με τις πληροφορίες θα υπολογίζεται με 300 ευρώ/τ.μ. και θα φτάνει το 80% των συνολικών δαπανών μέχρι του ποσού των 36.000 ευρώ.

Για νησιωτικές, ορεινές περιοχές, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ η επιδότηση θα ανεβαίνει έως το 90%.

Πηγή: skai.gr

