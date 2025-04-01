Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος, έναντι του 11,5% τον Φεβρουάριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,1% τον Ιανουάριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 404.581 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 144.210 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (26,3%) και κατά 22.906 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (5,4%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,3% από 13,9% τον Φεβρουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,4% από 9,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16,8% από 28,9% τον Φεβρουάριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,1% από 10,4%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.311.625 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 72.436 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (1,7%) και αύξηση κατά 36.927 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (0,9%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.044.149 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 43.660 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024 (1,5%) και μείωση κατά 16.415 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (0,5%).

Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο, Φεβρουάριος 2020 – 2025

