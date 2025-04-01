Λογαριασμός
ΔΕΗ: Στα 11,6 λεπτά η kWh τον Απρίλιο, ρίχνει την τιμή στο πράσινο τιμολόγιο

Μειώνεται σε 0,1167 €/kWh από τη ΔΕΗ η τελική τιμή στο βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Απρίλιο - Η τιμή στις ζώνες χαμηλής χρέωσης

τιμολόγια ρεύματος

Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο.

Η τελική τιμή για το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον νέο μήνα Απρίλιο μειώνεται σε 0,1167 €/kWh.

Στις νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου μειώνεται σε  0,0857 €/kWh και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές κατά 27% τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης

Πηγή: skai.gr

