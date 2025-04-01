Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο.
Η τελική τιμή για το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον νέο μήνα Απρίλιο μειώνεται σε 0,1167 €/kWh.
Στις νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου μειώνεται σε 0,0857 €/kWh και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές κατά 27% τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης
Πηγή: skai.gr
