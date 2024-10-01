Βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο το οικονομικό κλίμα, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 110,2 μονάδες από περίπου 106 μονάδες κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η ενίσχυση αυτή προέρχεται αποκλειστικά από τη Βιομηχανία, με τους υπόλοιπους τρεις τομείς και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να εξασθενούν.

Η βιομηχανία είναι ο τομέας που λόγω της μεγαλύτερης εξωστρέφειας του, ακόμα και σε μεσαίο μέγεθος επιχειρήσεων, συνδέεται περισσότερο με το διεθνές περιβάλλον και τις αγορές, ενώ στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε μεσοπρόθεσμα συμβόλαια και παραγγελίες που δεν επηρεάζονται τόσο από συγκυριακές αβεβαιότητες. Στην παγκόσμια οικονομία, ακόμη και εάν έχει υπάρξει σημαντική επιβράδυνση της μεγέθυνσης, φαίνεται πως ο κύκλος ανόδου των επιτοκίων έχει ολοκληρωθεί χωρίς να έχει οδηγήσει τις οικονομίες σε ύφεση, και πλέον αρχίζει να αντιστρέφεται. Από την άλλη πλευρά, οι άλλοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας φαίνεται να διορθώνουν τις σχετικά αισιόδοξες προοπτικές που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενους μήνες και την ανάλογη ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η θερινή περίοδος ολοκληρώνεται με ικανοποιητικά αποτελέσματα στον τουρισμό και θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε άλλους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Όμως, ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός εμμένει και εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, συνιστώντας πλέον ένα πρόβλημα που έχει και δομικά εκτός από συγκυριακά χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίστηκε αισθητά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξασθένισαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν.

- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν.

- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται έντονα, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να διατηρούνται σχεδόν αμετάβλητες.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίζονται οριακά, ενώ παράλληλα εξασθενούν οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να υποχωρούν έντονα.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, ενώ αντίστοιχα ενισχύθηκαν οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, υποχώρησαν αισθητά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.