Υποχώρηση κατέγραψε και τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 106 μονάδες, από 107,5 μονάδες τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και σε αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση τη βελτίωση που καταγράφεται στις Κατασκευές και το Λιανικό εμπόριο.

Η πτωτική τάση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει, καθώς οι απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση ενισχύονται. Ωστόσο, ο δείκτης μεταβάλλεται με μικρές διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια σχετική σταθερότητα στις προσδοκίες.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στους επιμέρους δείκτες, όπως παραγγελίες και ζήτηση, η συνολική εικόνα δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. Όπως σημειώνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, «αυτό το στοιχείο, σε έναν βαθμό, μπορεί να αναγνωστεί θετικά με την έννοια της ομαλότητας στην οικονομία».

Παράλληλα, αναφέρεται πως οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τις προσδοκίες, οι οποίες διαμορφώνονται κυρίως από μακροπρόθεσμες τάσεις. Ο Δεκέμβριος, λόγω της εορταστικής περιόδου, αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα, κυρίως στο Λιανικό Εμπόριο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά και να καθορίσει την τελική τάση του έτους.

Αναλυτικότερα:

- Στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο για παραγγελίες και τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν ελαφρώς.

- Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών βελτιώθηκαν ήπια, παραμένοντας ωστόσο αρνητικές. Παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν οριακά.

- Στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα αποθέματα να αυξάνονται ελαφρώς και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να παρουσιάζουν ήπια βελτίωση.

- Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένησαν ελαφρά, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της.

- Όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για τη δική τους οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκαν. Παράλληλα, μειώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για σημαντικές αγορές και εξασθένησε ελαφρώς η πρόθεση για αποταμίευση.

