Η εξαμηνιαία κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο 2025 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 130 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.

Tα αποτελέσματα καταγράφουν τις προσδοκίες από τα στελέχη του κλάδου για το Β’ εξάμηνο 2025 οι οποίες συνοψίζονται σε:

• Αύξηση της αξίας των πωλήσεων το Β’ 6μηνο του 2025 (+1,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

• Αύξηση του όγκου πωλήσεων το Β’ εξάμηνο του 2025 (+0,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

• Αύξηση του επίπεδου του οικονομικού κλίματος.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται πλειοψηφικό ποσοστό ερωτηθέντων 65% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 12% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,7% στις πωλήσεις το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2024. Επίσης, τα στελέχη εκτιμούν αύξηση του όγκου πωλήσεων (+0,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η αρνητική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2022-25 αντιστρέφεται στην παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα, στα μέσα του 2025 το 27% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η μειοψηφία σε ποσοστό 21% ότι χειροτέρεψε.

Βελτίωση του κλίματος

Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει αυξητική τάση, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εκτιμήσεων των στελεχών (πωλήσεις, τιμές, οικονομικές συνθήκες). Συγκεκριμένα ο συνδυασμός των αυξημένων πωλήσεων και οικονομικού περιβάλλοντος οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο δείκτης καταγράφεται στο 0,45, αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και θετικός.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν, είναι η εκτίμηση της παρούσας οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Oι επιχειρήσεις περιμένουν περίπου το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα με το 2024, το 28% χειρότερο, το 29% και το 32% το ίδιο.

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2025, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 12 αναμένει ζημιές.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των απόψεων των στελεχών απεικονίζουν ένα ευοίωνο αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης να αναμένονται για το εγγύς μέλλον, τουλάχιστον για το τρέχων έτος 2025.

Πηγή: skai.gr

