ΙΟΒΕ: Σχεδόν αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο

Το οικονομικό κλίμα υποχώρησε οριακά τον Δεκέμβριο καθώς σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 106 από 106,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. H οριακή αυτή εξασθένιση προέρχεται από τη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, με τις κατασκευές, τις υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βελτιώνονται.

Συνολικά για το 2024 ο μέσος όρος του δείκτη κινείται σχεδόν στις 108 μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο 107,6 του 2023 και ταυτόχρονα το υψηλότερο μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008. Το σχετικά υψηλότερο αυτό επίπεδο του δείκτη προέρχεται από τις επιχειρήσεις, καθώς καταγράφηκαν στη διάρκεια του έτους γενικά ικανοποιητικές προσδοκίες στους περισσότερους κλάδους. Ο Δεκέμβριος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας καθώς περιλαμβάνει την εορταστική περίοδο, με κινητικότητα κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου.

Στο λιανικό εμπόριο, όμως, διατυπώνονται πιο συντηρητικές αποτιμήσεις για την πορεία της ζήτησης. Στις υπηρεσίες, φαίνεται πως ο ευρύτερος χώρος των διάφορων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αιχμή τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών κινείται έντονα ανοδικά, εν μέρει γιατί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τροφοδοτούν την αγορά με σημαντικά έργα. Οι διεθνείς αβεβαιότητες πάντως φαίνεται πως προβληματίζουν κυρίως τη Βιομηχανία, τον πλέον εξωστρεφή δηλαδή τομέα της οικονομίας, καθώς οι πολιτικές προστατευτισμού ενδεχομένως να ενισχυθούν το επόμενο διάστημα. Ο κατασκευαστικός τομέας διατηρεί τη δυναμική του, αν και με προβλήματα στην εύρεση εργατικού δυναμικού. Στην πλευρά των νοικοκυριών, καταγράφεται για τον Δεκέμβριο βελτίωση των προσδοκιών, συνολικά όμως, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιδεινώθηκε κατά μέσο όρο το 2024 σε σχέση με το 2023.

Ο πληθωρισμός που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους, αν και μειωμένος, και το σχετιζόμενο πρόβλημα της ακρίβειας εξακολουθούν να έχουν έντονη επίδραση, αν και η μείωση της ανεργίας δημιουργεί εισοδήματα σε περισσότερα νοικοκυριά. Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εντάθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένισαν.

- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν σημαντικά

- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν αισθητά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να διατηρούνται αμετάβλητες

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται αισθητά, ενώ παράλληλα ενισχύονται ήπια οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κινούνται έντονα ανοδικά

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, ενώ αντίστοιχα αμβλύνθηκαν οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ εξασθένισε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: skai.gr

