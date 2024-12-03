Η Interamerican, μέλος του Ομίλου Achmea, ανακοίνωσε την εξαγορά της Europ Assistance Greece στην Ελλάδα, εδραιώνοντας τη θέση της στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς στη στρατηγική της εταιρείας, αντανακλώντας το όραμά της για την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας λύσεων, μέσα από ένα σύγχρονο και ιδιόκτητο οικοσύστημα υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της».

Επιπλέον, η Interamerican Βοηθείας προχωρά σε μια δυναμική αναβάθμιση των υπηρεσιών της στον συγκεκριμένο τομέα, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, αυξάνει τον στόλο της από 225 στα 300 οχήματα και ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της που σήμερα αριθμεί 320 εργαζόμενους, με 125 επιπλέον συνεργάτες, κατακτώντας τη θέση της ως η εταιρία με τον μεγαλύτερο ιδιόκτητο στόλο οδικής βοήθειας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Europ Assistance Greece, με παρουσία 60 ετών, είναι κορυφαίος πάροχος οδικής βοήθειας, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις ασφάλειας και φροντίδας στον δρόμο.

«Η εξαγορά αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της Interamerican, ενισχύοντας την ικανότητά της να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική μας, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων. Είμαστε βέβαιοι ότι η πείρα που έχει αποκτήσει η Europ Assistance Greece μέσα από τη μακρόχρονη δραστηριότητά της, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας και την προσήλωση μας στην καινοτομία, θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το όραμα μας: να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.»

Ο γενικός διευθυντής Interamerican Βοηθείας, Γιώργος Σπαντιδάκης, αναφέρει σχετικά: «Με τη σημαντική αύξηση του στόλου μας, βελτιώνουμε ουσιαστικά τους χρόνους ανταπόκρισης σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ακόμη πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η εξαγορά της Europ Assistance Greece αποτελεί στρατηγική κίνηση που μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με απόλυτο έλεγχο του οικοσυστήματός μας, επενδύοντας συνεχώς στην ενίσχυση του brand μας.»

