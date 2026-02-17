Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο δείκτης ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι το ποσοστό των ανέργων αυξήθηκε στο 5,2% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από τον Ιανουάριο του 2021, όταν η χώρα βρισκόταν ακόμη υπό τους περιορισμούς της πανδημίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2024 με κεντρική υπόσχεση την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία, η ανεργία βρισκόταν στο 4,1%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν, σημείωσε: «Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 381.000 περισσότεροι άνθρωποι στην εργασία από τις αρχές του 2025, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να βρεθούν θέσεις εργασίας. Η προσπάθειά μας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα και αυτόν τον μήνα ανακοινώσαμε ότι θα διευκολύνουμε τους νέους να βρουν και να εξασφαλίσουν μια θέση μαθητείας, η οποία έρχεται να προστεθεί στην επένδυσή μας για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων μαθητείας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.