Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε στο 3,4% για τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Απρίλιο, οπότε και είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση λόγω των «φουσκωμένων» λογαριασμών ενέργειας, των δημοτικών τελών και άλλων εξόδων διαβίωσης.

Η μεγαλύτερη συμβολή στη συγκράτηση του δείκτη προήλθε από τον τομέα των μεταφορών. Αντίθετα, οι κυριότερες ανοδικές πιέσεις προήλθαν από τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των επίπλων και των ειδών οικιακής χρήσης, οι οποίες αντιστάθμισαν εν μέρει τις μειώσεις στις μεταφορές.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος της στατιστικής υπηρεσίας, Ρίτσαρντ Χέις, «τα αεροπορικά εισιτήρια μειώθηκαν αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με τη μεγάλη αύξηση την ίδια περίοδο πέρυσι, όταν το Πάσχα και οι σχολικές διακοπές επηρέασαν τις τιμές. Εν τω μεταξύ, το κόστος των καυσίμων κίνησης σημείωσε επίσης πτώση. Αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των τιμών των τροφίμων, ιδίως ειδών όπως οι σοκολάτες και τα προϊόντα κρέατος. Το κόστος των επίπλων και των οικιακών ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ψυγειοκαταψυκτών και των ηλεκτρικών σκουπών, αυξήθηκε επίσης».

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε πρέπει να γίνουν «περισσότερα» για να μειωθεί ο πληθωρισμός και να βελτιωθεί η κατάσταση των εργαζομένων. Όπως πρόσθεσε, «πήραμε τις απαραίτητες αποφάσεις για να σταθεροποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά και να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό μετά τις διψήφιες αυξήσεις που είδαμε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να κάνουμε».

Από την πλευρά του ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Μελ Στράιντ έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχητικά» δεδομένα. «Οι επιλογές των Εργατικών σκοτώνουν την ανάπτυξη και τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, καθιστώντας τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης πιο ακριβά», υποστήριξε ο ίδιος.



