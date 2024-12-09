Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Επιβάλλεται φόρος 15% στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιβάλουν νέο φόρο σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους στη χώρα ως μέρος των αλλαγών στη νομοθεσία περί εταιρικής φορολογίας.



Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θα πληρώσουν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15 τοις εκατό επί των κερδών που παράγονται στη χώρα, με ισχύ για οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.



Ο εγχώριος ελάχιστος συμπληρωματικός φόρος (DMTT) θα ισχύει για πολυεθνικές επιχειρήσεις με ενοποιημένα παγκόσμια έσοδα 750 εκατ. ευρώ ή περισσότερα σε τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα οικονομικά έτη που προηγούνται άμεσα του οικονομικού έτους κατά το οποίο εφαρμόζεται ο φόρος.



Αυτό το «στρατηγικό βήμα αντανακλά τη δέσμευση των ΗΑΕ να εφαρμόσει τη λύση δύο πυλώνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου και διαφανούς φορολογικού συστήματος ευθυγραμμισμένου με τα παγκόσμια πρότυπα», ανέφερε.



Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δύο πυλώνων του ΟΟΣΑ καθόρισε έναν παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο για να διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πληρώνουν τουλάχιστον 15 τοις εκατό φόρο επί των κερδών σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται.



Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και να θέσει ελάχιστο επίπεδο στον φορολογικό ανταγωνισμό. Ο προτεινόμενος παγκόσμιος ελάχιστος φόρος αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια παγκόσμια κέρδη περίπου 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 9 τοις εκατό των παγκόσμιων εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων, δήλωσε ο ΟΟΣΑ πέρυσι.

Παράλληλα, σχεδιάζονται φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) καθώς και για θέσεις απασχόλησης υψηλής προστιθεμένης αξίας



Το Μπαχρέιν επίσης ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα εφαρμόσει επίσης το DMTT από την 1η Ιανουαρίου 2025, σε μεγάλες πολυεθνικές.



Η χώρα μας ανακοίνωσε το νέο αυτό σύστημα που εφαρμόζει ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας τον Ιανουάριο, καθώς εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2024 από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, τόσο οι πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων όσο και οι ημεδαποί όμιλοι μεγάλης κλίμακας με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατ. ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να φορολογούνται με ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή που δεν μπορεί να υπολείπεται του 15%.

Πηγή: skai.gr

