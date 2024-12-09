Σε υψηλό έξι εβδομάδων ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εταιρίες εξόρυξης, ειδών πολυτελείας και κατασκευής αυτοκινήτων να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο ύστερα από ενδείξεις για νέα μέτρα στήριξης της κινεζικής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% και οδεύει προς κέρδη για όγδοη συνεχή συνεδρίαση.

Οι μετοχές των εταιριών εξόρυξης και κατασκευής αυτοκινήτων, που έχουν έκθεση στην Κίνα, ενισχύθηκαν κατά 1,6% και 0,7%, αντίστοιχα, ενώ οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας LVMH και Richemont κατέγραψαν άνοδο άνω του 2%.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 0,2% σε επίπεδο ρεκόρ.

Η Κίνα θα εφαρμόσει περισσότερο προληπτική δημοσιονομική πολιτική και μετριοπαθώς χαλαρή νομισματική πολιτική τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.