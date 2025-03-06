ΕΝΦΙΑ: Έως τη Δευτέρα τα εκκαθαριστικά - Σε 12 δόσεις η αποπληρωμή

Έως τη Δευτέρα θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ για το 2025 θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται στο τέλος Μαρτίου 2025.

Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ για το 2025 θα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, οι οποίες είναι ασφαλισμένες έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα διπλασιαστεί, φτάνοντας το 20%, από 10% που ίσχυε εφέτος.

Αντίθετα, καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στο εκκαθαριστικό για τους ιδιοκτήτες κατοικιών με αξία άνω των 500.000 ευρώ. Για αυτούς, η έκπτωση θα παραμείνει στο 10%.

Για να επωφεληθούν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών από την έκπτωση φόρου, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Κάλυψη κινδύνων: Η ασφάλιση της κατοικίας πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Εάν λείπει οποιαδήποτε από αυτές τις καλύψεις, η έκπτωση χάνεται.

Διάρκεια ασφάλισης: Η ασφάλιση πρέπει να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Ελάχιστη κάλυψη: Εάν η ασφάλιση ισχύει για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του έτους, δεν παρέχεται έκπτωση.

Υπολογισμός έκπτωσης: Η έκπτωση εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και συμπληρωματικού φόρου που αφορά το ακίνητο.

Αξία κάλυψης: Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την πλήρη αξία του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται από την αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.



