IIF: Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ, στα 318 τρισ. δολάρια το 2024

Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ και ειδικότερα στα 318 τρισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).
Ο διεθνής λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2020, φθάνοντας στοπ 328%.
Το χρέος των αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε κατά 4,5 τρισ. δολάρια, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ σημείωσε νέο ρεκόρ στο 245%, προσθέτει το IIF.
