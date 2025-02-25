Λογαριασμός
IIF: Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ, στα 318 τρισ. δολάρια το 2024

Ο διεθνής λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2020, φθάνοντας στοπ 328%, σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).

Διεθνές χρέος

Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ και ειδικότερα στα 318 τρισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).

Ο διεθνής λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2020, φθάνοντας στοπ 328%.

Το χρέος των αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε κατά 4,5 τρισ. δολάρια, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ σημείωσε νέο ρεκόρ στο 245%, προσθέτει το IIF.

Πηγή: skai.gr

TAGS: παγκόσμιο χρέος
