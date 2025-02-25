Νομοσχέδιο που αφορά στην κοινωνική αντιπαροχή θαα παρουσιάσει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο η Σοφία Ζαχαράκη

Νομοσχέδιο που αφορά στην κοινωνική αντιπαροχή πρόκειται να παρουσιάσει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση και αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική αντιπαροχή ακινήτων, με στόχο τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με όρους οικονομικά προσιτής, κοινωνικής μίσθωσης σε δικαιούχους.

Ειδικότερα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επιδιώκεται η επέκταση του υφιστάμενου πλαισίου και η θεσμική θωράκιση νέων μορφών διαχείρισης ακινήτων, η παροχή κινήτρων και βελτιωμένων διαδικασιών στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να συμμετέχει ενεργά, να κατασκευάζει ή/και να ανακαινίζει ακίνητα σε δημόσια γη, εντός αστικών κέντρων- οικιστικού ιστού, που μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί ή έχει απαξιωθεί, ώστε να διαμορφωθεί ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατηρούνται σε αξιοποιήσιμη κατάσταση και θα διατίθενται σε δικαιούχους με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

