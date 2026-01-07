Το Τόκιο αξίωσε από το Πεκίνο να ακυρώσει την «απαράδεκτη» απόφασή του να κάνει πολύ πιο αυστηρούς τους ελέγχους όσον αφορά τις εξαγωγές στη Ιαπωνία προϊόντων που μπορούν να έχουν διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική, κι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν σπάνιες γαίες.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι θα γίνουν πιο αυστηροί οι περιορισμοί στις παραδόσεις στην Ιαπωνία «αγαθών διπλής χρήσης» με άμεση ισχύ.

Το μέτρο εγγράφεται στην επιδείνωση των εντάσεων ανάμεσα στους δυο ασιατικούς κολοσσούς, αφού η επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης Σανάε Τακαΐτσι υπονόησε στις αρχές Νοεμβρίου πως το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Αν και η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου εμπορίου δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα αγαθά, τροφοδότησε στην Ιαπωνία την ανησυχία πως η Κίνα θα περιορίσει τις παραδόσεις κρίσιμης σημασίας ορυκτών και σπανίων γαιών, κάποιες από τις οποίες φιγουράρουν σε κατάλογο του Πεκίνου με τα είδη διπλής χρήσης.

Ο όρος σπάνιες γαίες αναφέρεται σε μεταλλικά στοιχεία απόλυτα απαραίτητα για ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αυτοκινητοβιομηχανία, πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, πληροφορική, άμυνα...) καθώς χρησιμεύουν για την κατασκευή ισχυρών μαγνητών, καταλυτών και ηλεκτρονικών συστατικών, μεταξύ άλλων.

Η Κίνα όχι μόνο είναι κυρίαρχη στην εξόρυξη σπανίων γαιών, αλλά έχει σχεδόν το μονοπώλιο στη διύλισή τους.

Μερικές ώρες μετά την κινεζική ανακοίνωση ο Μασάκι Κανάι, γενικός γραμματέας της διεύθυνσης υποθέσεων Ασίας και Ωκεανίας στο ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών, εξέφρασε «την σθεναρή διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του «απαίτησε την απόσυρση των μέτρων αυτών».

Η διαμαρτυρία απευθυνόταν στον Σι Γιονγκ, δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας της Κίνας στο Τόκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιαπωνικού ΥΠΕΞ που φέρει χθεσινή ημερομηνία.

Ο κ. Κανάι έκρινε ότι τα μέτρα αυτά «αποκλίνουν πολύ από τις διεθνείς πρακτικές», είναι «απόλυτα απαράδεκτα και βαθιά λυπηρά».

Για την εταιρεία συμβούλων Teneo, η απροσδιοριστία της διατύπωσης της κινεζικής ανακοίνωσης ενδέχεται να ήταν εσκεμμένη, να είχε στόχο να αναγκάσει την κ. Τακαΐτσι να υιοθετήσει τόνο πιο συμφιλιωτικό έναντι του Πεκίνου. «Η σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας είναι αόριστη, κι ο αντίκτυπος των νέων μέτρων μπορεί να είναι από εντελώς συμβολικός ως, αντιθέτως, πολύ σοβαρός», παρατήρησε.

«Εγείροντας ανησυχία στην Ιαπωνία για τη διαθεσιμότητα απόλυτα απαραίτητων εισαγόμενων κινεζικών βιομηχανικών αγαθών, η ανακοίνωση ασκεί άμεση πίεση στην Τακαΐτσι για να κάνει παραχωρήσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Πιθανό σενάριο είναι ότι (η Κίνα) θα απορρίψει αρχικά κάποια αιτήματα αδειών εξαγωγής, κάτι που θα οδηγήσει σε ήσσονες αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά θα σημάνει τον κίνδυνο μεγαλύτερου αντίκτυπου αν το Τόκιο δεν λάβει μέτρα για τη συμφιλίωση», πρόσθεσε η Teneo.

Σύμφωνα με τον Τακαχίντε Κιούτσι, οικονομολόγο του ινστιτούτου έρευνας Nomura, ο αντίκτυπος στην ιαπωνική οικονομία θα ήταν «εξαιρετικά σοβαρός» αν το Πεκίνο αποφάσιζε να συμπεριλάβει τις σπάνιες γαίες στους περιορισμούς των εξαγόμενων αγαθών, εκτίμησε πως απαγόρευση τριών μηνών μόνο θα μπορούσε να έχει κόστος 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τρίτη οικονομία του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

