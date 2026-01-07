Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με τους καλύτερους οιωνούς έχει ξεκινήσει το 2026 για την …βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Τα στοιχεία από τις «κλεισμένες» θέσεις όσον αφορά τις αεροπορικές αφίξεις στη χώρα για το α’ 3μηνο του έτους δείχνουν ότι και το 2026 – όπως πριν τα 2025,2024 και 2023 – θα είναι χρονιά κατάρριψης ρεκόρ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αεροπορικές αφίξεις για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2026 τρέχουν με ρυθμό αύξηση 10,2%.

Στη χώρα αναμένονται περί τα 3,6 εκατ. τουρίστες (3.595.323 για την ακρίβεια), 331.000 περισσότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• 8,3% είναι η αύξηση για τον …νωθρό κατά παράδοση Ιανουάριο

• 8,5% τρέχει η αύξηση των διεθνών αφίξεων τον Φεβρουάριο και

• 13% περισσότεροι τουρίστες αναμένονται τον Μάρτιο



Τη μερίδα του λέοντος, 2,9εκατ. τουρίστες, έχει φυσικά το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με αύξηση αφίξεων 8,5%. Με 6,2% «τρέχει» η Θεσσαλονίκη.

Από τα υπόλοιπα αεροδρόμια ξεχωρίζουν :

• Η Κέρκυρα με αύξηση 244%

• Η Σαντορίνη με αύξηση 235%

• Η Ρόδος με αύξηση 177%

• Η Κως με αύξηση 150%

• Τα Χανιά με αύξηση 103%



Από τα αεροδρόμια της επικράτειας μόνο αυτό της Μυκόνου σημειώνει μείωση στις αφίξεις από το εξωτερικό με 34,2%



Οι πιο πολυπληθείς αγορές περιλαμβάνουν :

• Τη Γερμανία με 486.361 αφίξεις

• Την Ιταλία με 305.564 αφίξεις

• Το Ηνωμένο Βασίλειο με 299.124 αφίξεις

• Την Κύπρο με 289.607 αφίξεις

• Την Τουρκία με 234.687 αφίξεις

• Το Ισραήλ με 218.678 αφίξεις



Τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος για τη χώρα μας σημειώνουν οι αγορές της :

• Του Καναδά με 1250%

• Της Σλοβακίας με 205,9%

• Του Ιράκ με 300%

• Της Σουηδίας με 105,5%

• Της Κίνας με 104,9%

• Της Δανίας με 64,7%



Στον αντίποδα Τυνησία, Ιορδανία, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα …δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αεροπορικές αφίξεις του 2025 έφτασαν τα 28,2εκατ. , αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με το 2024. Χρειάζεται το 2026 κλείσει με έναν ρυθμό αύξησης 6,5% στις αφίξεις ώστε να ξεπεράσουν για πρώτη φορά στα χρονικά τα 30 εκατομμύρια.

Όσο περισσότερες οι αφίξεις, τόσο περισσότερα και τα έσοδα για τη χώρα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στα ταμεία της χώρας μπήκαν το 10μηνο του 2025 22,4 δισ. ευρώ, έναντι 20,55 δισ. το 10μηνο του 2024.

3,6 δισ. ευρώ άφησαν οι Γερμανοί και 3,5 δισ. οι Βρετανοί, περίπου δηλαδή το 1/3 των συνολικών εισπράξεων.

Πάντως, τις μεγαλύτερες δαπάνες ανά επισκέπτη τις κάνουν Αμερικανοί, Καναδοί και Αυστραλοί που ξεπερνούν τα 1000€/άτομο.



Πηγή: skai.gr

