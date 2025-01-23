Η βρετανική αρχή Ανταγωνισμού ξεκίνησε την Πέμπτη έρευνα για τα οικοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας των τεχνολογικών κολοσσών Apple και Google, προκειμένου να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν τους νέους αυστηρούς κανόνες της Βρετανίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ξεκινά διπλή έρευνα και για τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς προκειμένου να αξιολογήσει εάν διατηρούν «στρατηγικό καθεστώς αγοράς» στα αντίστοιχα οικοσυστήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, των καταστημάτων εφαρμογών και των προγραμμάτων περιήγησης των smartphones.

Στόχος, όπως τόνισε η Αρχή, είναι «να διερευνηθεί ο αντίκτυπος στους χρήστες των κινητών συσκευών και στις χιλιάδες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες ή περιεχόμενο, όπως εφαρμογές για τις εν λόγω συσκευές».

«Η Apple πιστεύει στις ακμάζουσες και δυναμικές αγορές όπου μπορεί να ανθίσει η καινοτομία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Apple στο CNBC, ερωτηθείς για το θέμα, και συνέχισε: «Αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό σε κάθε τομέα και δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούμαστε, και στόχος μας είναι πάντα η εμπιστοσύνη των χρηστών μας».

«Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομία των εφαρμογών iOS υποστηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλους και μικρούς προγραμματιστές σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Google, από την πλευρά της, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του CNBC να σχολιάσει την κίνηση της βρετανικής αρχής Ανταγωνισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.