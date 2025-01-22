Η Volkswagen θα πουλήσει το 15% των μετοχών της θυγατρικής της, Traton

Η γερμανική Volkswagen σχεδιάζει να πουλήσει το 15% των μετοχών της θυγατρικής τής εταιρείας, Traton, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ελπίζει να συγκεντρώσει με το ποσό των 2 δισ. ευρώ με την πώληση των μετοχών.

Σημειώνεται πως η Traton είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου Volkswagen και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στο κόσμο, έχοντας τις μάρκες Scania, MAN και International, μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

