AKTOR: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ΜΙΛΟΡΑ

Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συμφωνία για την εξαγορά από την AKTOR ακινήτων αξίας 600 εκατ. ευρώ, ιδιοκτησίας της PRODEA INVESTMENTS.

Συγκεκριμένα η ΑΚTOR αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης ΜΙΛΟΡΑ και, μέσω αυτής, χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου Euro600 εκατ., τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου Euro41,5 εκατ., ιδιοκτησίας της PRODEA INVESTMENTS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

