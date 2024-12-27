Volkswagen: Νέες εξελίξεις στο «Dieselgate»;

Εξελίξεις στο «Dieselgate» το 2025;Σχεδόν δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρύπων του ομίλου Volkswagen.

Η εταιρεία κατηγορείται για τη χειραγώγηση συγκεκριμένων μοντέλων με ειδικό λογισμικό, ώστε οι μετρήσεις στους κινητήρες ντίζελ να δείχνουν μικρότερες εκπομπές ρύπων από τις πραγματικές. Τελευταία η υπόθεση έχει ξεχαστεί ή τουλάχιστον έχει επισκιαστεί από την οικονομική κρίση του ομίλου και την ανησυχία για την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ωστόσο οι δικαστικές εκκρεμότητες για το «Dieselgate» παραμένουν.



Εικάζεται ότι το 2025 μπορεί να εκδοθούν νέες δικαστικές αποφάσεις για εξαπάτηση των καταναλωτών λόγω χειραγώγησης των κινητήρων ντίζελ. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η πιθανή παραπομπή σε δίκη του Μάρτιν Βίντερκορν, επικεφαλής της VW στην περίοδο 2007-2015. Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο ο Βίντερκορν παραιτήθηκε, αλλά παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς είχε λάβει γνώση της υπόθεσης. Σε αυτό το ερώτημα ενδέχεται να απαντήσει τώρα η Δικαιοσύνη.



Η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της VW



Τον Σεπτέμβριο του 2015 αποκαλύφθηκε το «Dieselgate», μετά από μετρήσεις των αμερικανικών περιβαλλοντικών αρχών, αλλά και ανεξάρτητων επιστημόνων στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της VW. Ακολούθησαν καταδικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ, η επιβολή προστίμου στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, όπου βρίσκεται και η έδρα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων σε περίπου 250.000 καταναλωτές που είχαν εμπιστευθεί τα αυτοκίνητα ντίζελ της VW.



Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, που αφορά κυρίως ευθύνες επιτελικών στελεχών της VW. Η πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είχε εκδοθεί από το Εφετείο του Μονάχου τον Ιούνιο του 2023 και αφορά τον πρώην επικεφαλής της Audi Ρούπερτ Στάντλερ. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει. Άλλα τέσσερα πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν παραπεμφθεί πριν από τρία χρόνια στο Εφετείο του Μπραουνσβάιγκ και η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2025, χωρίς να είναι σαφές αν θα εκδοθεί αμέσως μετά απόφαση.



Από αυτές τις υποθέσεις διαχωρίζεται η παραπομπή στη Δικαιοσύνη του πρώην επικεφαλής του ομίλου Μάρτιν Βίντερκορν. Μετά από διαδοχικές αναβολές, για λόγους υγείας, η δίκη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά αργότερα διεκόπη. Ο 77χρονος Βίντερκορν κατηγορείται για απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και προφανώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.



Το αρμόδιο δικαστήριο αποφάσισε την επανέναρξη της δίκης τον Φεβρουάριο του 2025, αλλά οι δικηγόροι του Βίντερκορν αντέδρασαν, ζητώντας την εξαίρεση δικαστή λόγω μεροληψίας. Αρχικά είχαν κατατεθεί πέντε αγωγές εναντίον συνολικά 45 ατόμων, επισημαίνει ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας Κρίστιαν Βόλτερς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είναι στελέχη που δεν περιλαμβάνονται στις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας της επιχείρησης. Δύο μάνατζερ του ομίλου που έχουν ήδη καταδικαστεί στις ΗΠΑ δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν εκ νέου κατηγορίες στη Γερμανία.



Και μέτοχοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη



Σε μία παράλληλη εξέλιξη μέτοχοι της VW είχαν προσφύγει στο Εφετείο του Μπραουνσβάιγκ, διεκδικώντας αποζημίωση για τη «βουτιά» που κατέγραψαν μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου οι μετοχές που κατέχουν. Τον Ιούλιο του 2023, ύστερα από πέντε χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι θα καλέσει για κατάθεση 80 μάρτυρες, μεταξύ αυτών και τους πρώην επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου Χέρμπερτ Ντις και Ματίας Μίλερ.



Οι πρώτες ημερομηνίες για τις καταθέσεις των μαρτύρων ορίζονται στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αλλά παραμένει άγνωστο πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Εκπρόσωπος της VW εκτιμά ότι τα δικαστικά έξοδα του ομίλου ανέρχονται, μέχρι στιγμής, στα 33 εκατομμύρια ευρώ.



