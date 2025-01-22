Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα η απόδοση τους διαμορφώθηκε στο 2,45% από 2,61%.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.178 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, ύψους 500 εκ ευρώ καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

