Η Λαγκάρντ φοβάται την απώλεια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών καθώς ο Τραμπ θέλει τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αμφισβητείται σε ορισμένα μέρη του κόσμου και η μεγαλύτερη πολιτική επιρροή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητά τους να διατηρούν τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα απαιτήσει από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει για τα επιτόκια πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αυτής της απόφασης.

«Ενώ πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η de jure ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δεν ήταν ποτέ πιο διαδεδομένη από ό,τι σήμερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η de facto ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αμφισβητείται σε διάφορα μέρη του κόσμου», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέδριο κεντρικών τραπεζών.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, παρά το ότι η ΕΚΤ είναι πιθανό να τα μειώσει, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί αργά και ότι ορισμένες προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να αυξήσουν τις πιέσεις στις τιμές, προκαλώντας πιθανότατα κριτική από τον Λευκό Οίκο.

Εν τω μεταξύ, η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι η πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «φαύλο κύκλο» που μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.

«Η πολιτική επιρροή στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας μπορεί επίσης να συμβάλει σημαντικά στη μακροοικονομική αστάθεια», δήλωσε η Λαγκάρντ σε βιντεοσκοπημένη ομιλία της στην Ουγγαρία, όπου ο πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Βάργκα, διορίστηκε ως ο επόμενος διοικητής της τράπεζας από τον Μάρτιο.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η επίμονη πολιτική πίεση σε μια κεντρική τράπεζα αυξάνει τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αυξάνει τις αποδόσεις των ομολόγων και τα ασφάλιστρα κινδύνου.

Αυτού του είδους η μεταβλητότητα θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολη τη συγκράτηση του πληθωρισμού, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες θα αποτυγχάνουν να εκπληρώνουν τις εντολές τους, δήλωσε η Λαγκάρντ.

Μια τέτοια αλληλουχία γεγονότων, είπε, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα στην οικονομία.

Πηγή: skai.gr

