Η METLEN επενδύει στην Ιταλία με νέα έργα ΑΠΕ

Την επέκταση της δραστηριότητάς της στην Ιταλία ανακοίνωσε η METLEN Energy & Metals με την εξασφάλιση χρηματοδότησης 67,9 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή 71,5 MW μέσω πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε περιοχές στρατηγικής σημασίας, όπως η Emilia Romagna, το Lazio, η Campania και η Puglia, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται το 2025.

Τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 135 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες ενέργειας για πάνω από 55.000 ιταλικά νοικοκυριά και συμβάλλοντας στην αποφυγή εκπομπής 65.000 τόνων CO2 ανά έτος.

Τα συγκεκριμένα έργα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της METLEN, η οποία επιδιώκει να αναπτύξει συνολικά πάνω από 1,7 GW ηλιακής ενέργειας και 300 MWs συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) έως το 2028, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των έργων αυτών εξασφαλίστηκε μέσω της Πειραιώς και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη METLEN στην Ιταλία, ενισχύοντας τη στρατηγική δέσμευσή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Σήμερα η METLEN δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, όπως η Sicilia, η Sardegna, η Calabria, η Campania, η Veneto, το Lazio, η Emilia-Romagna και η Abruzzo, με ένα χαρτοφυλάκιο 180 έργων συνολικής ισχύος 3,59 GW για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.