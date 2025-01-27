Υπερταμείο/Growthfund: Δύο δεσμευτικές προσφορές για την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Το Υπερταμείο/Growthfund παρέλαβε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025, δυο δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (ΕΧΚΒ), συνολικής έκτασης περίπου 6.200 στρεμμάτων, που βρίσκεται στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα» του Εθνικού Δρυμού της βόρειας Πίνδου, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων.

Δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. MY ADVENTURE - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ.

2. UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

