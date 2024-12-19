Η Πειραιώς στηρίζει την αλιεία

Η Πειραιώς, της οποίας στρατηγική επιλογή είναι η στήριξη του Αγροδιατροφικού Τομέα βρίσκεται δίπλα και στον Έλληνα αλιέα, με στόχο τη στήριξή του και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών εργαλείων του, τόσο μέσω της διευκόλυνσης υλοποίησης επιχορηγούμενων κοινοτικών προγραμμάτων όσο και μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, που λειτουργούν συμπληρωματικά για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων ή αυτόνομα για την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων.

Το 24ο τεύχος του περιοδικού ΕΠΙ ΓΗΣ, «Αλιεία, Πυλώνας Γαλάζιας Οικονομίας», φιλοξενεί συνέντευξη του νέου Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών κ. Κώστα Καδή. Εστιάζοντας στην τριπλή πλανητική κρίση: την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την απώλεια της βιοποικιλότητας, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών θέτει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου, που θα διασφαλίζει τη συνοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς πολιτικής, τη βελτιστοποίηση των διαφόρων χρήσεων της θάλασσας, την υγεία των ωκεανών, τη στήριξη παράκτιων κοινοτήτων και την προστασία όσων απασχολούνται στον αλιευτικό τομέα.

Στις σελίδες του ΕΠΙ ΓΗΣ φιλοξενούνται ακόμα οι απόψεις επιφανών Πανεπιστημιακών, των αρμοδίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), καθώς και οι ιστορίες αλιέων και επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και οι οποίοι επενδύουν αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των αποβλήτων, από τα ψάρια μέχρι και τα νεκρά φύκια.

Εντυπωσιακή είναι η διαδικασία παραγωγής του αβγοτάραχου, το «χρυσάφι» της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αλλά και η παρουσία του Μουσείου Άλατος στην πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας. Την εικόνα συμπληρώνει το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.

