Ένα αμερικανικό εφετείο θα επανεξετάσει την Πέμπτη την εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο δήλωσε ότι υπερέβη την εξουσία του με σαρωτικές εισφορές σε εισαγόμενα αγαθά, σημειώνει το Reuters.

Το Εφετείο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον θα εξετάσει τη νομιμότητα των «αμοιβαίων» δασμών που επέβαλε ο Τραμπ σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ τον Απρίλιο, καθώς και των δασμών που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού.

Στις δικαστικές αίθουσες

Μια ομάδα αποτελούμενη από 11 μέλη, οκτώ διορισμένων από Δημοκρατικούς προέδρους και τριών διορισμένων από πρώην Ρεπουμπλικάνους προέδρους, θα ακούσει τις αγορεύσεις σε δύο υποθέσεις που έχουν καταθέσει πέντε μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις και 12 αμερικανικές πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

«Οι δασμοί κάνουν την Αμερική μεγάλη και πλούσια ξανά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Πέμπτης. «Σε όλους τους σπουδαίους δικηγόρους μου που αγωνίστηκαν τόσο σκληρά για να σώσουν τη χώρα μας, καλή τύχη στη μεγάλη υπόθεση της Αμερικής σήμερα».

Οι δασμοί αρχίζουν να μετατρέπονται σε σημαντική πηγή εσόδων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με τους τελωνειακούς δασμούς τον Ιούνιο να τετραπλασιάζονται σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ. Τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας για την αντιστάθμιση των χαμένων εσόδων από το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ που ψηφίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αλλά οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι δασμοί απειλούν να αυξήσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές και να μειώσουν τα εταιρικά κέρδη. Οι απειλές του Τραμπ για τους δασμούς, οι οποίες έρχονται και φεύγουν, έχουν αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν διαταράξει την ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να διαχειρίζονται τις αλυσίδες εφοδιασμού, την παραγωγή, το προσωπικό και τις τιμές.

Τα επιχειρήματα - μία ημέρα πριν ο Τραμπ αυξήσει τους δασμολογικούς συντελεστές σε εισαγόμενα αγαθά από σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ - σηματοδοτούν την πρώτη δοκιμασία ενώπιον αμερικανικού εφετείου για το εύρος της δασμολογικής εξουσίας του. Ο πρόεδρος Tραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς κεντρικό εργαλείο της εξωτερικής του πολιτικής, ασκώντας τους επιθετικά στη δεύτερη θητεία του ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ώστε να αποκρούσει αυτό που έχει αποκαλέσει αθέμιτες πρακτικές.

Οι πολιτείες και οι επιχειρήσεις που αμφισβήτησαν τους δασμούς υποστήριξαν ότι δεν είναι επιτρεπτοί βάσει των έκτακτων προεδρικών εξουσιών που επικαλέστηκε ο Τραμπ για να τους δικαιολογήσει. Ισχυρίζονται ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ παρέχει στο Κογκρέσο και όχι στον πρόεδρο την εξουσία για τους δασμούς και άλλους φόρους.

Ο Νταν Ρέιφιλντ, γενικός εισαγγελέας του Όρεγκον, μιας από τις πολιτείες που αμφισβητούν τις εισφορές, δήλωσε ότι οι δασμοί είναι ένας «παλινδρομικός φόρος» που καθιστά τα είδη οικιακής χρήσης πιο ακριβά.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε ευρεία εξουσία για τη θέσπιση δασμών βάσει του νόμου περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης (IEEPA), ενός νόμου του 1977, ο οποίος χρησιμοποιείται ιστορικά για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρούς ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που τον χρησιμοποιεί για την επιβολή δασμών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί του Απριλίου ήταν μια απάντηση στις συνεχιζόμενες εμπορικές ανισορροπίες των ΗΠΑ και στη μείωση της παραγωγικής δύναμης των ΗΠΑ.

Υποστήριξε ότι οι δασμοί κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού ήταν κατάλληλοι επειδή οι χώρες αυτές δεν έκαναν αρκετά για να σταματήσουν την παράνομη διέλευση της φαιντανύλης από τα σύνορα των ΗΠΑ. Οι χώρες αρνήθηκαν τον ισχυρισμό αυτό.

Στις 28 Μαΐου, μια τριμελής επιτροπή του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ των Δημοκρατικών πολιτειών και των μικρών επιχειρήσεων που αμφισβήτησαν τον Τραμπ. Ισχυρίστηκαν ότι η IEEPA, ένας νόμος που προορίζεται για την αντιμετώπιση «ασυνήθιστων» απειλών κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, δεν επιτρέπει δασμούς που σχετίζονται με μακροχρόνια εμπορικά ελλείμματα.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επέτρεψε να παραμείνουν σε ισχύ οι δασμοί, ενώ εξετάζει την έφεση της κυβέρνησης. Το χρονοδιάγραμμα της απόφασης του δικαστηρίου είναι αβέβαιο, και η πλευρά που θα χάσει πιθανότατα θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η υπόθεση δεν θα έχει αντίκτυπο στους δασμούς που επιβάλλονται βάσει νομικής εξουσίας, όπως οι δασμοί στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ανακοίνωσε πρόσφατα εμπορικές συμφωνίες που καθορίζουν δασμούς σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία, μετά από εμπορικές συμφωνίες με τη Βρετανία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο περιορισμός της δασμολογικής εξουσίας του προέδρου θα μπορούσε να υπονομεύσει τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενώ άλλοι αξιωματούχοι του Τραμπ δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με μικρές αλλαγές μετά το αρχικό πισωγύρισμα στο δικαστήριο.

Ο Τραμπ έχει ορίσει την 1η Αυγούστου ως ημερομηνία για υψηλότερους δασμούς σε χώρες που δεν διαπραγματεύονται νέες εμπορικές συμφωνίες.

Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες επτά αγωγές που αμφισβητούν την επίκληση του IEEPA από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που έχουν ασκηθεί από άλλες μικρές επιχειρήσεις και την πολιτεία της Καλιφόρνια.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον αποφάσισε κατά του Τραμπ σε μία από αυτές τις υποθέσεις και κανένας δικαστής δεν έχει ακόμη υποστηρίξει τον ισχυρισμό του Τραμπ για απεριόριστη έκτακτη δασμολογική εξουσία.

