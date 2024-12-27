Η Ουκρανία παρέλαβε το πρώτο της φορτίο φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας

H Ουκρανία έλαβε το πρώτο της φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για πλήρη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της χώρας, η DTEK, παρέλαβε το φορτίο μέσω της Μεσογείου, με ένα πλοίο να φτάνει σε ελληνικό τερματικό σταθμό LNG την Παρασκευή, γράφουν οι Financial Times.

«Τα φορτία σαν αυτό όχι μόνο παρέχουν στην περιοχή μια ευέλικτη και ασφαλή πηγή ενέργειας, αλλά μειώνουν περαιτέρω την επιρροή της Ρωσίας στο ενεργειακό μας σύστημα», δήλωσε ο Maxim Timchenko, διευθύνων σύμβουλος της DTEK.

Η Ευρώπη προμηθεύεται περίπου το 40% των εισαγωγών LNG από τις ΗΠΑ, αλλά είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία αγοράζει απευθείας. Η αποστολή του φορτίου έρχεται λίγες μέρες πριν από τη λήξη της πενταετούς συμφωνίας που επιτρέπει τη διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας και εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Η διαμετακόμιση μέσω του αγωγού της Ουκρανίας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, παρόλο που η Ευρώπη έχει στραφεί και σε άλλες εισαγωγές LNG μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αντιταχθεί στη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, έχει απειλήσει με επιβολή δασμών τις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός εάν αγοράσουν περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Η DTEK είπε ότι είχε αγοράσει ολόκληρο το φορτίο LNG, το οποίο μετέφερε περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Στοιχεία από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας δείχνουν ότι η DTEK θα διατηρήσει περίπου το ένα δέκατο του φυσικού αερίου, ενώ το υπόλοιπο θα μεταπωληθεί σε ελληνικές εταιρείες.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ουκρανίας λαμβάνει LNG από τις ΗΠΑ την παραμονή μιας δυνητικά μεγάλης αλλαγής στην αγορά φυσικού αερίου», δήλωσε ο Tom Marzec-Manser, ανεξάρτητος αναλυτής για το φυσικό αέριο.

«Η Ουκρανία δεν αγοράζει η ίδια φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά εάν η Ρωσία δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει αγοραστές της Κεντρικής Ευρώπης μέσω της Ουκρανίας από την 1η Ιανουαρίου, τότε αυτοί οι επιπλέον όγκοι θα είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

Η άφιξη του φορτίου LNG συμπίπτει επίσης με την ενίσχυση των επιθέσεων της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων , η οποία άφησε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς θέρμανση, νερό και ηλεκτρισμό.

Η DTEK υπέγραψε τη συμφωνία για την αποστολή LNG με την αμερικανική εταιρεία Venture Global τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τους όρους, οι αγορές της DTEK θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2026. Επίσης, έχει υπογραφεί ξεχωριστή 20ετή συμφωνία για την αγορά LNG.



Πηγή: skai.gr

