Σε ιστορικώς χαμηλό επίπεδο - προ κρίσεως - από το 2008 υποχώρησε στο κλείσιμο της εβδομάδας το περιθώριο (spread) των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της αγοράς, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου απείχε μόλις 0,75% έναντι αυτής του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου.

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης είχαν ως αποτέλεσμα τα ελληνικά ομόλογα να διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά με αποδόσεις οι οποίες είναι συμβατές με πιστοληπτική διαβάθμιση πολύ υψηλότερη από αυτή που διαθέτει η Ελλάς από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα το περιθώριο, δηλαδή η διαφορά απόδοσης μεταξύ Ελληνικού και Γερμανικού ομολόγου, υποχώρησε σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα (0,75%). Υπενθυμίζεται ότι σε αυτά τα επίπεδα διαπραγματευόταν τα ελληνικά ομόλογα πολύ πριν την κρίση του 2011 που οδήγησε στα Μνημόνια και τον αποκλεισμό της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα το 2008 κατά μέσο όρο το περιθώριο είχε διαμορφωθεί στο 0,82% καθώς η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 4,80% έναντι 3,98% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου.

Κατά τα λοιπά η εβδομάδα έκλεισε σήμερα με μικρή άνοδο των αποδόσεων καθώς η αγορά επηρεάστηκε από τις χθεσινές ανακοινώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι επενδυτές ερμήνευσαν την αποστροφή της επικεφαλής της ΕΚΤ ότι «τα επιτόκια θα παραμείνουν σε περιοριστικό επίπεδο όσο καιρό τούτο κρίνεται αναγκαίο» ως «μήνυμα» για μία βραδεία πορεία αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Παρόλο που από τις δηλώσεις της Κρ. Λαγκάρντ διαφάνηκε ότι ο πληθωρισμός πρόκειται να διαμορφωθεί στο στόχο του 2% σε «σταθερή βάση» από την άλλη πλευρά υπογραμμίστηκε ότι η ΕΚΤ δεν θα επιμείνει σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, γεγονός που μάλλον απογοήτευσε τις αγορές που ποντάρουν σε διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύτηκε να είναι πιο διαφανής όσον αφορά τα ομόλογα που διαθέτει και λήγουν από το χαρτοφυλάκιο πανδημίας (PEP), καθώς οι επανεπενδύσεις φτάνουν στο τέλος τους. Aπό τις 8 Ιανουαρίου, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει τα στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 102 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 36 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,03% έναντι 2,28 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,75%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.