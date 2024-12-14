Η Fed δεν μπορεί να αγνοήσει τις προθέσεις του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για τη χάραξη πολιτικής την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα θα κληθεί να απαντήσει σε μια πολιτική ερώτηση: Πώς θα ενσωματώσει η Fed τα οικονομικά σχέδια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών περικοπών, των δασμών και των απελάσεων, στους οικονομικούς της σχεδιασμούς και τη νομισματική πολιτική;

Τον Νοέμβριο, η απάντηση του Πάουελ ήταν κατηγορηματική: «Δεν μαντεύουμε, δεν κάνουμε εικασίες και δεν υποθέτουμε». Αυτή τη φορά, η απάντηση θα πρέπει να είναι διαφορετική.

Στην πραγματικότητα, η Fed μπορεί και πρέπει κατά καιρούς να κάνει υποθέσεις για το τι θα κάνουν οι πολιτικοί. Τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ήμουν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτών Αγορών για τη χάραξη πολιτικής και ο Τραμπ είχε μόλις εκλεγεί για την πρώτη του θητεία, η πρόβλεψη του προσωπικού υπέθεσε ότι «το Κογκρέσο θα εγκρίνει μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ύψους 1% του ΑΕΠ, που θα ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους».

Εκείνη την εποχή, έθεσα στο προσωπικό μια ερώτηση παρόμοια με αυτή που πιθανότατα θα δεχτεί ο Πάουελ: «Ποιο είναι το όριο για να λάβετε μέτρα για την αύξηση των εμπορικών φραγμών ή την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής;» Με βάση την απάντηση τότε και την εμπειρία μου στη Fed, βλέπω τέσσερα κριτήρια.

Πρώτον, πρέπει να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η αλλαγή πολιτικής.

Δεύτερον, η μετατόπιση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να έχει σημαντικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τον πληθωρισμό ή τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μετοχών και των επιτοκίων.

Τρίτον, η Fed χρειάζεται κάποια σαφήνεια σχετικά με το ποια θα είναι η πολιτική. Τον Δεκέμβριο του 2016, οι πιθανοί δασμοί δεν ενσωματώθηκαν στην πρόβλεψη. Όπως το έθεσε ο Steve Kamin, τότε επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών της Fed, οι πιθανότητες ήταν «τόσο διαφορετικές» και το μέγεθός τους «τόσο δύσκολο να μετρηθεί» που το προσωπικό «επέλεξε να μην προβεί σε υποθέσεις».

Τέταρτον, εάν οι αγορές μετοχών και ομολόγων αναμένουν μια αλλαγή πολιτικής, είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Αυτός είναι ένας λόγος που οι φορολογικές περικοπές μπήκαν στις προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2016. «Ήταν σαφές ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές έκριναν ότι κάτι ήταν πιθανό να συμβεί», δήλωσε τότε ο David Wilcox, τότε επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας και Στατιστικής της Fed.

Πώς, λοιπόν, μπορεί να προχωρήσει ο Πάουελ; Νομίζω ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα του 2016. Θα πει ότι η Fed αναμένει παράταση των φορολογικών περικοπών του 2017 και το έχει ενσωματώσει στην πρόβλεψη - αλλά ότι δεν έχουν γίνει προσαρμογές σχετικά με τους δασμούς ή τις απελάσεις. Η ενσωμάτωση της επέκτασης της φορολογικής περικοπής είναι λογική, γιατί είναι πολύ πιθανή και μεγάλη. Οι εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές, αντίθετα, παραμένουν αβέβαιες, όπως και το 2016.

Ο Πάουελ δεν θα είναι σε θέση να υποδείξει πώς οποιοδήποτε από αυτά επηρεάζει τις εκτιμήσεις της FOMC, επειδή τα μέλη της επιτροπής δεν δεσμεύονται από τις υποθέσεις του προσωπικού. Αναμένω ότι θα ακολουθήσουν σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό, ενσωματώνοντας μόνο τη συνέχιση της τρέχουσας φορολογικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις τους θα είναι ρόδινες, χωρίς κυρώσεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την παραγωγικότητα ή την προσφορά εργασίας από αυξήσεις φόρων, δασμούς ή απελάσεις.

Συγκεκριμένα, αναμένω ότι η διάμεση πρόβλεψη θα προβλέπει ελαφρώς ισχυρότερη ανάπτυξη το 2025 και το 2026 σε σύγκριση με τη διάμεση πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει ελαφρώς πάνω από το επίπεδο που οι αξιωματούχοι της Fed κρίνουν ότι συνάδει με τον σταθερό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός θα μειωθεί στον στόχο του 2% της Fed, πιθανότατα το 2026. Μέχρι το 2026 ή το 2027, το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα πέσει σε αυτό που θεωρεί η Fed ως το ουδέτερο επίπεδο που συνάδει με τον πληθωρισμό 2%. Αυτή η εκτίμηση πιθανότατα θα περιλαμβάνει μόλις 50 έως 75 μονάδες βάσης μειώσεις επιτοκίων το 2025 (σε σύγκριση με 100 μονάδες βάσης στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου 2024) και ένα ελαφρώς υψηλότερο ουδέτερο επιτόκιο - πιθανώς 3% ή περισσότερο, αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο που οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης επί του παρόντος συνεπάγεται.

Η βασική αφήγηση θα είναι η ίδια με τον Σεπτέμβριο: Καθώς η αγορά εργασίας χαλαρώνει και ο πληθωρισμός υποχωρεί, η νομισματική πολιτική σταδιακά θα μετακινηθεί από περιοριστική σε ουδέτερη. Όταν έρθουν στο επίκεντρο οι πολιτικές δασμών και απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ, αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνει χειρότερη.

Ο Bill Dudley, αρθρογράφος του Bloomberg Opinion, διετέλεσε πρόεδρος της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης από το 2009 έως το 2018. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Bretton Woods και είναι μη εκτελεστικός διευθυντής στην ελβετική τράπεζα UBS από το 2019.



Πηγή: The Washington Post

