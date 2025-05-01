Σε φυσιολογικά επίπεδα επέστρεψαν τον μήνα Μάιο τα πράσινα τιμολόγια, μετά την έντονη μείωση κατά 25% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν από τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Μάιο, όπως προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού και την έκπτωση της ΔΕΗ, διαμορφώνεται σε 0,136 €/kWh, επιστρέφοντας σε φυσιολογικά επίπεδα και παραμένοντας ένα από τα φθηνότερα στην αγορά. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,1097 €/kWh και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές κατά 20% τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Στα μπλε τιμολόγιά της, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή και έχουν ξεπεράσει τις 700.000 πελάτες, η ΔΕΗ παρουσίασε το νέο ΔΕΗ myHome EnterTwo, το πρώτο σταθερό διζωνικό μπλε οικιακό τιμολόγιο με σταθερή και χαμηλή χρέωση για 2 χρόνια. Συγκεκριμένα, οι οικιακοί πελάτες του ΔΕΗ myHome EnterTwo έχουν σταθερή χρέωση 0,095€/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης και 0,145€/kWh για τις ώρες κανονικής χρέωσης για 24 μήνες. Επίσης, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας του ΔΕΗ myHome EnterTwo, η ΔΕΗ προσφέρει συνολικά 100€ επιστροφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, με όσους το επιλέξουν να επωφελούνται από έκπτωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό τους και επιπλέον 50€ στον 6ο μήνα εφόσον διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο myΔΕΗ.

Για το μήνα που ξεκινάει, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται σε 0,127 €/kWh.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.