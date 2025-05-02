Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παράταση του μέτρου που προβλέπει έκπτωση από το φόρο εισοδήματος των δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων έχει αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Η παράταση θα αφορά σίγουρα το 2025 - η ισχύς του μέτρου εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου 2024- και εξετάζεται σοβαρά – σύμφωνα με τις πληροφορίες του skai.gr - από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κότσιρα και η επέκταση για το 2026. Σε κάθε περίπτωση η σχετική ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στον νόμο για τα επιπλέον μέτρα 1,1δισ€ (επιστροφή ενοικίου, επίδομα 250€ στους συνταξιούχους κι αύξηση του ΠΔΕ) που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Την παράταση του μέτρου είχε ζητήσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων η οποία κρίνει το μέτρο ιδιαίτερα θετικά. Η έκπτωση των δαπανών ισχύει από το 2020 κι έχει υποστεί διπλό λίφτινγκ, ώστε να τονωθεί η αγορά ακινήτων σε μια περίοδο όπου το πρόβλημα της έλλειψης στέγασης βρίσκεται σε έξαρση.

Έτσι το φόρο πια δεν μειώνουν μόνο οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών, δηλαδή τα εργατικά αλλά και οι αγορές των αναγκαίων για τις εργασίες υλικών. (Το ποσό των δαπανών για αγορά υλικών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 1/3 του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου).

Επιπλέον έχει αυξηθεί σημαντικά και η μείωση του φόρου και φτάνει πια το 100% με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000€ από το 40% και 6.400€ που ήταν. Η έκπτωση μοιράζεται στα επόμενα 4 των εργασιών έτη.

Για παράδειγμα για εργασίες 16.000€ που θα γίνουν φέτος, θα υπάρξει μείωση φόρου τα έτη 2026-2027-2028-2029-2030 κατά 16.000/5=3.200/έτος ( με το παλιό καθεστώς η έκπτωση μοιραζόταν σε 4 χρόνια , δηλαδή δεν ξεπερνούσε τα 6.400€/4=1.600€/έτος). Πρακτικά λοιπόν έχουμε διπλασιασμό της ετήσιας έκπτωσης φόρου.

Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος την έκπτωση φόρου περιλαμβάνουν:

-Να υπάρχουν αποδείξεις και νόμιμα παραστατικά για τις εργασίες και την αγορά των απαραίτητων υλικών και η εξόφληση τους να έχει γίνει ηλεκτρονικά (πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες , web banking)

-Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να μην έχουν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν μπορείς να φοροαπαλλαγείς 2 φορές από την ίδια δαπάνη)

-Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης να αφορούν κτίρια τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε προγράμματα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλες δράσεις επιχορήγησης.

-Σε περίπτωσεις συνιδιοκτησίας, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και επομένως και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται με βάση το ποσοστό πλήρους κυριότητας του φυσικού προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη.

-Σε περίπτωσεις επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας στο κτίριο, δαπάνες και έκπτωση φόρου περιορίζονται ανάλογα με την αξία του δικαιώματος επί της συνολικής αξίας του ακινήτου.

-Αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος, ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Για την λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εξής:

-Τοποθέτηση/Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

-Τοποθέτηση/Αντικατάσταση υδραυλικής εκατάστασης

-Συντήρηση/Επισκευή στέγης

-Επισκευή τοιχοποιίας

-Βάψιμο εσωτερικό και εξωτερικό

-Αναβάθμιση-Εγκατάσταση αναλκυστήρα

-Αλλαγή/Επισκευή δαπέδων

-Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης

-Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων οι δαπάνες που αναγνωρίζονται είναι:

-Εγκατάσταση/Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και διατάξεων ελέγχου

-Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

-Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων (για πολυκατοικίες)

-Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

-Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

-Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα



Πηγή: skai.gr

