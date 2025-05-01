Με deals 50 δισ. ευρώ ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δελεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να πετύχει μία ευνοϊκότερη συμφωνία για τους δασμούς.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να αυξήσουν τις αγορές αγαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ (56,46 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αντιμετωπίσουν ένα «πρόβλημα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στις εμπορικές σχέσεις, προσθέτοντας ότι η Ένωση σημειώνει «σίγουρη πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Σέφκοβιτς, σε συνέντευξή του στους FT, είπε ότι η Ένωση δεν θα δεχτεί να διατηρήσει η Ουάσιγκτον δασμούς 10% στα αγαθά της ως δίκαιη λύση στις εμπορικές συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο της ΕΕ τον Μάρτιο και δασμούς 20% σε άλλα προϊόντα της ΕΕ τον Απρίλιο. Στη συνέχεια, μείωσε στο μισό το επιτόκιο του 20% μέχρι τις 8 Ιουλίου, θέτοντας ένα παράθυρο 90 ημερών για συνομιλίες για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας για τους δασμούς.

Σε απάντηση, η ΕΕ ανέστειλε τα δικά της σχέδια για επιβολή αντιποίνων σε ορισμένα προϊόντα των ΗΠΑ και πρότεινε μηδενικούς δασμούς για όλα τα βιομηχανικά αγαθά και στις δύο πλευρές.

«Αν αυτό που αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα στο έλλειμμα συναλλαγών είναι της τάξης των 50 δισ. ευρώ, πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να το λύσουμε πολύ γρήγορα μέσω αγορών LNG, μέσω ορισμένων αγροτικών προϊόντων όπως η σόγια ή άλλων προϊόντων», δήλωσε ο Σέφκοβιτς, αναφέρουν οι FT.

Ωστόσο, ο Σέφκοβιτς προειδοποίησε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια συμφωνία που να είναι «σαφώς καλή και αποδεκτή για τα κράτη μέλη μας και το Ευρωπαϊκό μας κοινοβούλιο».

Η ΕΕ ήταν επίσης πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου της αύξησης των εξαγωγών της Κίνας, προκειμένου να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία, πρόσθεσε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.